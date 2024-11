Amorim sa prihovoril k fanúšikom United: Chcem vytvoriť princípy, identitu a charakter

Tento 39-ročný Portugalčan sa posnaží zvrátiť zlý štart do sezóny, keď sa United nachádzali na 14. mieste v tabuľke Premier League. Minulý mesiac bol prepustený tréner Erik ten Hag.

MANCHESTER. Prvou úlohou Rúbena Amorima ako trénera Manchestru United bude vniesť do tímu kultúru a zmysel pre jednotu a dúfa, že fanúšikovia uvidia zárodok novej identity, keď budúcu nedeľu nastúpia proti Ipswich Town.

"Čo môžem povedať, je, že uvidíte myšlienku. Môže sa vám to páčiť alebo nie, ale uvidíte myšlienku. Uvidíte umiestnenie. Niečo uvidíte. Niečo, čo chceme dosiahnuť na takejto úrovni."

Amorim, ktorý bude mať s tímom pred obnovením zápasov po medzinárodnej prestávke len dva tréningy, povedal, že vštepovanie kultúry je rovnako dôležité ako taktika a formácie.

"Veľa ľudí hovorí o systéme 3-4-3 a 4-3-3 a všetkých týchto veciach," povedal. "Ale keď sa zamyslím ako hráč Manchestru United, nie je to systém formácie, je to charakter hráčov, spôsob, akým vnímajú klub. Takže sa musíme sústrediť na to pred všetkým, ako hráme, ako pressujeme.

"V tejto chvíli je pre mňa najdôležitejšie vytvoriť princípy, identitu a charakter, ktoré sme mali v minulosti."