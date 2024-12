Nezáleží mi na Vianociach. Som naozaj frustrovaný, vraví tréner Manchestru United Amorim

Tím z Old Trafford strávi Štedrý deň na 13. mieste, čo je ich najnižšia pozícia 25. decembra od roku 1986, keď boli na 15. mieste počas druhého mesiaca Alexa Fergusona vo funkcii.

Máme privilégium, že môžeme hrať na Boxing Day a priniesť trochu radosti fanúšikom. A my veľmi chceme ten zápas vyhrať."

Chcem len vyhrávať. Nezáleží mi na Vianociach. Sústreďujem sa len na to, že musíme vyhrať ďalší zápas. To je jediná vec, na ktorej mi záleží.

"Vieme, čo máme robiť. To je pre mňa úplne jasné. Nepoviem, že som uvoľnený, pretože som naozaj frustrovaný. Je to veľmi ťažký moment, ale problémy vyriešime krok za krokom a nájdeme odpovede na všetko.

Na otázku, prečo klub nedosiahol výrazný pokrok, portugalský manažér odpovedal: "Keby som to vedel, vyriešil by som všetky problémy tohto klubu, vrátane deravej strechy."

Amorim potvrdil, že obrancovia Matthijs de Ligt a Victor Lindelöf sú stále mimo hry a dodal, že upraví zostavu, aby sa predišlo novým zraneniam.

"V tejto chvíli to nie je rotácia na to, aby sme videli hráčov a pripravili sa na budúcnosť, ale jednoducho na to, aby sme sa vyhli zraneniam," dodal.