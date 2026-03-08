VIDEO: Slafkovský zažíva najlepšiu sezónu v NHL. Strelil dva góly aj prihral na ten víťazný

Útočník Montrealu Juraj Slafkovský strieľa gól v zápase proti Los Angeles.
Útočník Montrealu Juraj Slafkovský strieľa gól v zápase proti Los Angeles. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|8. mar 2026 o 05:30
Juraj Slafkovský bol prvou hviezdou zápasu.

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel dvoma gólmi a jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Los Angeles 4:3 v nočnom stretnutí NHL.

Dvadsaťjedenročný útočník má po 62 dueloch prebiehajúceho ročníka na konte 52 bodov (23+29), čo je pre neho nové maximum v profilige.

Pri plnom bodovom zisku svojho tímu bol aj obranca Šimon Nemec, ktorého New Jersey zásluhou hetriku Jacka Hughesa zdolalo v derby New York Rangers 6:3.

Slafkovského vyhlásili za prvú hviezdu zápasu, keďže mal prsty v troch zo štyroch gólov Canadiens.

VIDEO: Prvý gól Juraja Slafkovského

Najskôr poslal svoj tím do vedenia 2:1 v 36. minúte, keď na chrbte „odviezol“ od bočného mantinelu brániaceho hráča a švihom prekonal Darcyho Kuempera.

Fotogaléria zo zápasu Los Angeles Kings - Montreal Canadiens (Juraj Slafkovský, NHL)
Darcy Kuemper a Juraj Slafkovský.
Alex Laferriere, Jakub Dobes a Quinton Byfield.
Mikey Anderson a Phillip Danault.
Nick Suzuki, Cole Caufield a Lane Hutson.
Nick Suzuki.Phillip Danault a Alex Laferriere.Jakub Dobes a Anze Kopitar.Anze Kopitar a Jakub Dobeš.

„Habs“ však museli opäť otáčať a podarilo sa im to najmä vďaka slovenskému krídelníkovi, ktorý v 55. minúte strelou z prvej vyrovnal na 3:3.

Podiel mal aj na rozhodujúcom presnom zásahu kapitána Nicka Suzukiho, ktorému nabil krížnou prihrávkou o 49 sekúnd neskôr.

Slafkovský odohral 16:38 min, zapísal si jeden plusový bod a štyri strely na bránku.

Bodoval v treťom súboji za sebou, prvýkrát od 12. januára mal v NHL na konte hneď tri body.

VIDEO: Druhý gól Slafkovského

Nemec dvakrát vystrelil

Nemec odohral 19:57 min bez zápisu do štatistík, pričom na bránu Rangers vyslal dve strely.

„Diabli“ zvíťazili štvrtý raz v sérii, pričom živia nádej na postup do play off. Najväčšiu zásluhu mal na tom autor zlatého olympijského gólu Jack Hughes.

Americký center poslal Devils do vedenia 3:2 v 36. minúte duelu počas presilovej hry. Do prestávky ešte zariadil vyrovnaný stav tečom Will Cuylle, no domáci rozhodli troma gólmi v treťom dejstve.

Pri víťaznom z hokejky kapitána Nica Hischiera zaznamenal J. Hughes asistenciu, v 57. minúte zvyšoval po úniku na 5:3 a duel spečatil šiestym gólom do prázdnej bránky, čím skompletizoval svoj štvrtý hetrik v profiligovej kariére.

Černák s plusovým bodom

Plusový bod mal na konte Erik Černák, ktorý odohral 19:45 min a jeho Tampa Bay uspela na ľade Toronta 5:2.

Lightning ukončili sériu štyroch prehier, zatiaľ čo Maple Leafs natiahli negatívnu šnúru už na sedem zápasov, v ktorých nedokázali ani raz zvíťaziť.

Na métu 100 bodov sa v prebiehajúcom ročníku ako tretí v poradí po Connorovi McDavidovi z Edmontonu a Nathanovi MacKinnonovi z Colorada dostal ruský útočník „bleskov“ Nikita Kučerov, ktorý zaznamenal štyri asistencie.

Pospíšil opäť bodoval

Druhý duel po sebe bodoval slovenský útočník Martin Pospíšil. V predošlom stretnutí strelil jediný gól Calgary pri prehre s Ottawou (1:4).

V noci na nedeľu sa podieľal asistenciou na víťazstve Flames nad Carolinou 5:4. Bol to pre neho druhý bod v prebiehajúcom ročníku, v ktorom vplyvom zranenia stihol odohrať zatiaľ len 11 stretnutí.

Boston Bruins zvíťazil v sobotnom večernom zápase nad Washingtonom 3:1. Za hostí odohral slovenský obranca Martin Fehérváry 20:35 minút, ale nebodoval.

Víťaznú sériu na šesť duelov natiahli vo forme hrajúci hráči Buffala. Sabres na domácom ľade zdolali

Nashville 3:2 a patrí im 3. miesto vo Východnej konferencii. Bodovú sériu na desať stretnutí natiahol Tage Thompson, ktorý raz skóroval.

﻿NHL - výsledky (8. marec):

Los Angeles - Montreal 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Góly: 15. Kopitar (Panarin), 38. Laughton (J. Wright, B. Clarke), 47. Laferriere (B. Clarke, T. Moore) – 24. J. Evans (K. Dach, Z. Bolduc), 36. Slafkovský (Suzuki, A. Carrier), 55. Slafkovský (L. Hutson, Suzuki), 56. Suzuki (Slafkovský, Caufield)

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 05:30
