VIDEO: Slafkovský zažíva najlepšiu sezónu v NHL. Strelil dva góly aj prihral na ten víťazný

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel dvoma gólmi a jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Los Angeles 4:3 v nočnom stretnutí NHL.
Dvadsaťjedenročný útočník má po 62 dueloch prebiehajúceho ročníka na konte 52 bodov (23+29), čo je pre neho nové maximum v profilige.
Pri plnom bodovom zisku svojho tímu bol aj obranca Šimon Nemec, ktorého New Jersey zásluhou hetriku Jacka Hughesa zdolalo v derby New York Rangers 6:3.
Slafkovského vyhlásili za prvú hviezdu zápasu, keďže mal prsty v troch zo štyroch gólov Canadiens.
VIDEO: Prvý gól Juraja Slafkovského
Najskôr poslal svoj tím do vedenia 2:1 v 36. minúte, keď na chrbte „odviezol“ od bočného mantinelu brániaceho hráča a švihom prekonal Darcyho Kuempera.
„Habs“ však museli opäť otáčať a podarilo sa im to najmä vďaka slovenskému krídelníkovi, ktorý v 55. minúte strelou z prvej vyrovnal na 3:3.
Podiel mal aj na rozhodujúcom presnom zásahu kapitána Nicka Suzukiho, ktorému nabil krížnou prihrávkou o 49 sekúnd neskôr.
Slafkovský odohral 16:38 min, zapísal si jeden plusový bod a štyri strely na bránku.
Bodoval v treťom súboji za sebou, prvýkrát od 12. januára mal v NHL na konte hneď tri body.
VIDEO: Druhý gól Slafkovského
Nemec dvakrát vystrelil
Nemec odohral 19:57 min bez zápisu do štatistík, pričom na bránu Rangers vyslal dve strely.
„Diabli“ zvíťazili štvrtý raz v sérii, pričom živia nádej na postup do play off. Najväčšiu zásluhu mal na tom autor zlatého olympijského gólu Jack Hughes.
Americký center poslal Devils do vedenia 3:2 v 36. minúte duelu počas presilovej hry. Do prestávky ešte zariadil vyrovnaný stav tečom Will Cuylle, no domáci rozhodli troma gólmi v treťom dejstve.
Pri víťaznom z hokejky kapitána Nica Hischiera zaznamenal J. Hughes asistenciu, v 57. minúte zvyšoval po úniku na 5:3 a duel spečatil šiestym gólom do prázdnej bránky, čím skompletizoval svoj štvrtý hetrik v profiligovej kariére.
Černák s plusovým bodom
Plusový bod mal na konte Erik Černák, ktorý odohral 19:45 min a jeho Tampa Bay uspela na ľade Toronta 5:2.
Lightning ukončili sériu štyroch prehier, zatiaľ čo Maple Leafs natiahli negatívnu šnúru už na sedem zápasov, v ktorých nedokázali ani raz zvíťaziť.
Na métu 100 bodov sa v prebiehajúcom ročníku ako tretí v poradí po Connorovi McDavidovi z Edmontonu a Nathanovi MacKinnonovi z Colorada dostal ruský útočník „bleskov“ Nikita Kučerov, ktorý zaznamenal štyri asistencie.
Pospíšil opäť bodoval
Druhý duel po sebe bodoval slovenský útočník Martin Pospíšil. V predošlom stretnutí strelil jediný gól Calgary pri prehre s Ottawou (1:4).
V noci na nedeľu sa podieľal asistenciou na víťazstve Flames nad Carolinou 5:4. Bol to pre neho druhý bod v prebiehajúcom ročníku, v ktorom vplyvom zranenia stihol odohrať zatiaľ len 11 stretnutí.
Boston Bruins zvíťazil v sobotnom večernom zápase nad Washingtonom 3:1. Za hostí odohral slovenský obranca Martin Fehérváry 20:35 minút, ale nebodoval.
Víťaznú sériu na šesť duelov natiahli vo forme hrajúci hráči Buffala. Sabres na domácom ľade zdolali
Nashville 3:2 a patrí im 3. miesto vo Východnej konferencii. Bodovú sériu na desať stretnutí natiahol Tage Thompson, ktorý raz skóroval.
NHL - výsledky (8. marec):
Los Angeles - Montreal 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Góly: 15. Kopitar (Panarin), 38. Laughton (J. Wright, B. Clarke), 47. Laferriere (B. Clarke, T. Moore) – 24. J. Evans (K. Dach, Z. Bolduc), 36. Slafkovský (Suzuki, A. Carrier), 55. Slafkovský (L. Hutson, Suzuki), 56. Suzuki (Slafkovský, Caufield)
