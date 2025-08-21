Muž so známym priezviskom opúšťa Slovensko. Je čas sa posunúť, tvrdí

V najvyššej slovenskej súťaži odohral takmer 50 zápasov, zahral si aj v Konferenčnej lige.
JAKUB JAKUBKO (20) odchádza z FC Košice do českého FK Teplice. Jeho prestup sa zrodil extrémne rýchlo.
V článku sa dočítate
- V akom príbuzenskom vzťahu je s bývalým reprezentantom?
- Aké sú jeho ciele a výzvy?
- Kedy sa objaví na trávniku?
FK Teplice prišiel s konkrétnou ponukou, ktorú Košičania prijali. Ako sa rodil váš prestup?
Extrémne rýchlo. V stredu som sa dozvedel o záujme z Teplíc a už večer mi volal tréner Zdenko Frťala.
Bol tom trošku prekvapený, ale hneď na druhý deň som bol rozhodnutý, že je čas posunúť sa do zahraničia.
Verím, že som pripravený a urobil som správne rozhodnutie.
Aktuálne ste už v Česku? Kedy by ste sa mohli objaviť na ihrisku?
Som tu už od nedele a od pondelka trénujem s tímom. Moje prvé dojmy sú super, chalani v kabíne ma veľmi dobre prijali a mám tu aj kamarátov zo Slovenska. Takže sa tu cítim veľmi dobre.
S Matejom Rizničom sme spolu hrávali v Petržalke, kde sme si pomáhali. Verím preto, že sa v Tepliciach rýchlo aklimatizujem.
Teplice v sobotu v najvyššej súťaži hostia Jablonec. Budete hrať?
Trénerovi budem k dispozícii už tento víkend. Ostatné je na ňom.
Mojím cieľom je čo najskôr sa dostať do zostavy a usadiť sa v nej. Verím, že sa svojej šance chopím a budem súčasťou základnej jedenástky. Cítim sa veľmi dobre, takže už len, aby som dostal svoju šancu.
Podľa viacerých expertov má česká Chance Liga vyššiu kvalitu a hrá sa vo vyššom tempe ako Niké liga. Ste pripravený?
To je pravda, no verím, že to zvládnem. Prišiel som sem odhodlaný a idem do toho. Za pár dní spravím maximum, aby som sa rýchlo aklimatizoval.
V uplynulej sezóne som bol dosť vyťažený, takže herná prax mi nechýba. Verím, že mi to pomôže a pre tím budem prínos.
Zahrali ste si aj v predkole Konferenčnej ligy, v ktorej ste však podľahli bieloruskému tímu FC Neman Grodno.
Je to veľká škoda, pretože na súpera sme mali. Verím však, že aj tieto skúsenosti mi v Tepliciach pomôžu.
Je to iná, kvalitnejšia súťaž, čo mi pomohlo po mentálnej stránke. Verím, že to využijem v dobrom, i keď sme nakoniec nepostúpili.
Ako na váš prestup reagovali dnes už vaši bývalí spoluhráči z Košíc?
Pozitívne. Každý z kabíny mi zaprial veľa šťastia a drží mi palce, za čo im ďakujem.
Hoci teraz odchádzam, Košice budem mať stále v srdci a budem im držať palce.
Ste rodák z malej obci Chmiňany, jedná sa o vaše prvé zahraničné angažmán na druhom konci Česka. Ako zvládate túto zmenu?
Ako som vravel, nastal ten čas posunúť sa. Bol som rozhodnutý spraviť vo svojej kariére ďalší krok, takže som sa musel prispôsobiť.
Áno, je to pre mňa trošku ťažšie, ale zvládam to veľmi dobre. I keď som tu sám.
Takéto veci patria k futbalu a ak chcem niečo dokázať, musím sa s nimi vysporiadať.
Vašim strýkom je bývalý slovenský reprezentant Martin Jakubko. Zohralo v prestupe rolu aj vaše priezvisko?
Neviem. Podľa mňa vôbec. Aspoň to tak nevnímam a nič také som si nevšimol.
Strýko ma veľmi podporuje, čo si vážim. Aj s ním som sa radil o prestupe a tento krok mi odporučil, takže som pokojný.
Verím, že budem mať podobnú kariéru ako on. A možno aj lepšiu. Strýko je pre mňa inšpiráciou, aby som vo futbale niečo dokázal. Teraz však musím tvrdo pracovať a ísť krok po kroku.
Povedali po prestupe
Štefan Zošák, hráčsky agent FutbalPro Agency, ktorý transfer zrealizoval: „Kuba sledovali Teplice už počas domáceho šampionátu, kde ich zaujal, a tak sa rozhodli ho angažovať. Chcel by som oceniť prístup Košíc a Teplíc za rýchle a korektné jednanie.“
Marek Sapara, športový riaditeľ FC Košice: „O Jakuba bol na prestupovom trhu záujem a po tom, čo sme dostali veľmi konkrétnu a zaujímavú ponuku z Teplíc, rozhodli sme sa ju akceptovať a Jakubovi umožniť prestup do kvalitnej českej ligy.
Aj keď cesta pre mladých hráčov do kvalitných zahraničných líg nie je úplne jednoduchá, prípad Jakuba Jakubka ukazuje, že je reálna. Prestup do FK Teplice je nielen odmenou za jeho systematickú prácu, ale aj signálom pre ďalších mladých hráčov z košickej akadémie, že usilovná práca prináša ovocie. Jakubko je dôkazom, že cesta z akadémie až do zahraničného profesionálneho futbalu je dosiahnuteľná.“