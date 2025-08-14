Bude v Premier League viac penált? Rozhodcovia chcú byť v šestnástke prísnejší

Rozhodca, ilustračná fotografia.
Rozhodca, ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. aug 2025 o 17:33
ShareTweet0

Postupom času majú dostať videokamery.

LONDÝN. Rozhodcovia v anglickej Premier League sa od novej sezóny vo väčšej miere zamerajú na súboje futbalistov a držanie v šestnástkach, čo môže priniesť viacero pokutových kopov.

Cieľom rozšíreného zamerania rozhodcov je reagovať na súboje, ktoré môžu mať vplyv na hru a cieľ zabojovať o zisk lopty. K tomu má prispieť aj systém VAR, ktorý môže vyhodnocovať tieto situácie.

Podľa agentúra DPA sa budú prísnejšie posudzovať náznaky simulovania a rozhodcovia dostanú možnosť oveľa skôr zavolať na trávnik doktorov alebo fyzioterapeutov pri možnom zranení hlavy.

Postupom času majú dostať rozhodcovia videokamery po ich úspešnej premiére na majstrovstvách sveta klubov v USA a ich následnom schválení do praxe. Do platnosti vstúpi aj pravidlo o osemsekundovom držaní lopty brankármi.

Premier League

    Rozhodca, ilustračná fotografia.
    Rozhodca, ilustračná fotografia.
    Pribudnú v Premier League penalty? Rozhodcovia budú v šestnástke prísnejší
    dnes 17:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Bude v Premier League viac penált? Rozhodcovia chcú byť v šestnástke prísnejší