Napĺňa predpoklady. Ronaldovho syna povolali do portugalskej reprezentácie

Cristiano dos Santos
Cristiano dos Santos (Autor: TASR/AP)
TASR|21. okt 2025 o 13:47
ShareTweet0

Bol nominovaný na turnaj v Turecku.

LISABON. Cristiana Ronalda mladšieho, syna slávneho futbalistu a päťnásobného víťaza Zlatej lopty, prvýkrát povolali do portugalskej reprezentácie do 16 rokov. V utorok o tom informovala agentúra DPA.

Pätnásťročný futbalista, ktorý rovnako ako jeho otec pôsobí v saudskoarabskom klube Al-Nassr, je súčasťou 22-člennej nominácie na mládežnícky turnaj Pohár federácií v Turecku.

Ronalda ml. čakajú s portugalským tímom od 30. októbra do 4. novembra zápasy proti rovesníkom z Turecka, Walesu a Anglicka.

Syn 40-ročného bývalého útočníka Manchestru United, Realu Madrid či Juventusu Turín bol predtým v máji členom portugalského výberu do 15 rokov.

Reprezentácie

Cristiano dos Santos
Cristiano dos Santos
Napĺňa predpoklady. Ronaldovho syna povolali do portugalskej reprezentácie
dnes 13:47
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Napĺňa predpoklady. Ronaldovho syna povolali do portugalskej reprezentácie