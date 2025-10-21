Napĺňa predpoklady. Ronaldovho syna povolali do portugalskej reprezentácie

LISABON. Cristiana Ronalda mladšieho, syna slávneho futbalistu a päťnásobného víťaza Zlatej lopty, prvýkrát povolali do portugalskej reprezentácie do 16 rokov. V utorok o tom informovala agentúra DPA.
Pätnásťročný futbalista, ktorý rovnako ako jeho otec pôsobí v saudskoarabskom klube Al-Nassr, je súčasťou 22-člennej nominácie na mládežnícky turnaj Pohár federácií v Turecku.
Ronalda ml. čakajú s portugalským tímom od 30. októbra do 4. novembra zápasy proti rovesníkom z Turecka, Walesu a Anglicka.
Syn 40-ročného bývalého útočníka Manchestru United, Realu Madrid či Juventusu Turín bol predtým v máji členom portugalského výberu do 15 rokov.