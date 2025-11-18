Tréner Skuhravý si po konci v Košiciach našiel nový klub. Čaká ho boj o záchranu

PRAHA. Český futbalový tréner Roman Skuhravý sa po októbrovom predčasnom konci v Košiciach dohodol na spolupráci s 1.FC Slovácko.
Na lavičke nahradí Jana Kameníka, s ktorým sa posledné mužstvo tamojšej najvyššej súťaže rozlúčilo na začiatku novembra. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.
Skuhravý naposledy viedol Košice, kde zažil výsledkovo neúspešný štart do sezóny. V ôsmich zápasoch získali jeho zverenci štyri body a boli na poslednom mieste tabuľky.
Od jeho odchodu na začiatku októbra zaznamenali Košice iba jedno víťazstvo, na lavičke východniarov už preto medzitým skončil aj jeho nástupca František Straka.
Päťdesiatročný tréner začal pôsobenie v Slovácku utorkovým tréningom. Do Česka, kde naposledy viedol Duklu Praha, sa vracia po štyroch rokoch.
Klub zároveň informoval, že spolu so Skuhravým sa k tímu pripojí aj jeho syn David, ktorý sa bude venovať kondičnej príprave hráčov.
Slovácko má po 15 zápasoch na konte iba osem bodov, Skuhravý zažije premiéru v derby proti Zlínu.
V klube pôsobia aj štyria Slováci. Obrancov Filipa Vaška a Martina Koscelníka dopĺňajú stredopoliari Patrik Blahút a Martin Šviderský.