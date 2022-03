Abramovič definitívne chce predať Chelsea. Zo zárobku podporí Ukrajinu

"Ako som už vyhlásil, vždy som robil rozhodnutia so záujmom toho najlepšieho pre klub. Momentálne to znamená predať klub. Verím, že je to v záujme fanúšikov, zamestnancov, sponzorov i partnerov," uviedol Abramovič, ktorého vyjadrenie TASR prevzala z AFP.

Rus, ktorý vlastní aj izraelsky a portugalský pas, taktiež deklaroval, že výťažok z predaja pôjde pre obete vojny na Ukrajine.

"Poveril som tím, aby vytvoril charitatívnu nadáciu, kde skončia všetky prostriedky z predaja. Bude slúžiť na poskytovanie finančných prostriedkov pre naliehavé a okamžité potreby obetí, ako aj pre dlhodobé projekty na obnovu krajiny."