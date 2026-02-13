Rodriho môžu mrzieť vyjadrenia o rozhodcoch. Už sme vyhrali príliš veľa, povedal

Španielskemu futbalistovi Manchestru City Rodrimu hrozí dištanc za vyjadrenia na adresu rozhodcov po zápase 24. kola Premier League proti Tottenhamu.
Anglická futbalová asociácia (FA) v piatkovom stanovisku uviedla, že stredopoliarovi dala do 18. februára priestor na odpoveď.
Manchester City viedol v spomínanom stretnutí 2:0, no po polčase dvakrát inkasoval a prišiel o dva body. Rodrimu sa nepozdávalo posúdenie situácie pri prvom góle Dominica Solankeho na 1:2.
Podľa jeho názoru mal anglický útočník pred zakončením faulovať obrancu hostí Marca Guehiho. V pozápasovom rozhovore uviedol: „Viem, že sme už vyhrali príliš veľa a ľudom sa to nepozdáva, no rozhodcovia musia byť neutrálni.
Bol to jasný faul, no našou jedinou možnosťou je sa s tým zmieriť. Nie je to fér, pracujeme príliš tvrdo.“
Podľa FA sa 29-ročný víťaz Zlatej lopty za sezónu 2023/2024 dopustil nevhodného správania a závažnosť jeho vyjadrení posúdi aj nezávislá komisia. Finálna verzia trestu zatiaľ nie je známa, no okrem finančnej pokuty mu hrozí aj zápasový dištanc.