Rodriho môžu mrzieť vyjadrenia o rozhodcoch. Už sme vyhrali príliš veľa, povedal

Rodri.
Rodri. (Autor: REUTERS)
13. feb 2026 o 16:54
Hrozí mu dištanc za vyjadrenia na adresu rozhodcov po zápase proti Tottenhamu.

Španielskemu futbalistovi Manchestru City Rodrimu hrozí dištanc za vyjadrenia na adresu rozhodcov po zápase 24. kola Premier League proti Tottenhamu.

Anglická futbalová asociácia (FA) v piatkovom stanovisku uviedla, že stredopoliarovi dala do 18. februára priestor na odpoveď.

Manchester City viedol v spomínanom stretnutí 2:0, no po polčase dvakrát inkasoval a prišiel o dva body. Rodrimu sa nepozdávalo posúdenie situácie pri prvom góle Dominica Solankeho na 1:2.

Podľa jeho názoru mal anglický útočník pred zakončením faulovať obrancu hostí Marca Guehiho. V pozápasovom rozhovore uviedol: „Viem, že sme už vyhrali príliš veľa a ľudom sa to nepozdáva, no rozhodcovia musia byť neutrálni.

Bol to jasný faul, no našou jedinou možnosťou je sa s tým zmieriť. Nie je to fér, pracujeme príliš tvrdo.“

Podľa FA sa 29-ročný víťaz Zlatej lopty za sezónu 2023/2024 dopustil nevhodného správania a závažnosť jeho vyjadrení posúdi aj nezávislá komisia. Finálna verzia trestu zatiaľ nie je známa, no okrem finančnej pokuty mu hrozí aj zápasový dištanc. 

