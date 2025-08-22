Rodri hlási comeback. Manchestru môže pomôcť už počas víkendového šlágru

MANCHESTER. Španielsky futbalista Rodri by sa mohol vrátiť do zostavy Manchestru City už počas víkendového duelu proti Tottenhamu Hotspur.
Tréner Pep Guardiola to potvrdil na tlačovej konferencii pred domácim duelom 2. kola Premier League. K dispozícii by mal byť aj Angličan Phil Foden.
Víťaz ankety Zlatá lopta za ročník 2023/2024 vynechal väčšinu minulej sezóny pre roztrhnutý skrížený väz. V jej závere sa vrátil, no v zápase proti Al Hilalu na MS klubov si privodil zranenie slabín.
Prvé prognózy hovorili o jeho návrate až po septembrovej reprezentačnej pauze, v úvodnom kole na ihrisku Wolverhamptonu nebol v zápasovej nominácii City.
„Rodri a Phil nehrali proti Wolves. Chýbala im tréningová záťaž a neboli pripravení na 90 minút. Na zajtra už však budú k dispozícii,“ povedal Guardiola.