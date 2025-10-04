Rodri sa vráti do najlepšej formy až koncom sezóny, zdôrazňuje Guardiola. Jeho náhrady sa zastal

MANCHESTER. Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola upozornil, že španielsky stredopoliar Rodri sa po vážnom zranení kolena dostane do formy pravdepodobne až ku koncu sezóny, počas ktorej ho čaká postupné zaťažovanie.
Dvadsaťdeväťročný Rodri odohral v stredu 61 minút zápasu Ligy majstrov na pôde AS Monaco (2:2), pričom predchádzajúce dva duely City vynechal.
V predošlej sezóne nebol v akcii takmer vôbec pre zranenie predného skríženého väzu.
„Rodri bude opäť výnimočný hráč, ale potrebuje čas. Očakávam, že v najlepšej forme bude na majstrovstvách sveta a v ďalšej sezóne,“ citovala Guardiolu agentúra DPA.
Rodriho v stredu nahradil Nico Gonzalez, ktorý však v závere zápasu fauloval a spôsobil penaltu, po ktorej City prišlo o víťazstvo.
Guardiola sa hráča zastal a pripomenul, že mladý stredopoliar získaval lopty a súper sa dostával menej cez prechodovú fázu situácií než v úvodnom polčase.
Dvadsaťtriročný Gonzalez prišiel do City z Porta vo februári za 50 miliónov libier. Odvtedy odohral osem zápasov, z toho štyrikrát v základnej zostave. Podľa Guardiolu má potenciál, no potrebuje čas na adaptáciu.
„Je to mladý hráč, otvorený novým poznatkom. Verím, že sa bude zlepšovať. Aj Rodri mal v prvej sezóne problémy. Je to prirodzený proces,“ dodal tréner City.