Príde Guardiola o kľúčového hráča? Rodri priznal, že by sa chcel vrátiť do vlasti

Španielsky futbalista Manchestru City Rodri nevylúčil možnosť, že by po odchode z anglického klubu v budúcnosti mohol prestúpiť do Realu Madrid.
Víťaza ankety Zlatá lopta za rok 2024, ktorému vyprší zmluva v roku 2027, už v minulosti spájali so španielskym gigantom.
Dvadsaťdeväťročný stredopoliar pôsobil v minulosti v Atleticu Madrid, no trvá na tom, že by mu to nebránilo pripojiť sa k mestskému rivalovi, ak by sa taká príležitosť naskytla.
„Je viac hráčov, ktorí sa vydali touto cestou. Nie priamo, ale postupom času. Nemôžete odmietnuť najlepšie kluby na svete,“ povedal Rodri pre rozhlasovú stanicu Onda Cero podľa agentúry DPA.
Priznal, že by sa raz chcel vrátiť hrať do svojej domoviny. Do Manchestru prestúpil v roku 2019.
Rodri, ktorý strelil víťazný gól vo finále Ligy majstrov 2023 a získal štyri tituly v Premier League, uviedol, že momentálne neprebiehajú žiadne rokovania o novej zmluve s „citizens“, no časom k nim dôjde.
„Zostáva mi jeden rok zmluvy. Príde moment, keď si budeme musieť sadnúť, porozprávať sa a viesť dialóg,“ dodal.