Nebol to Polievka ako ho poznám, uznal tréner. Je frustrovaný, chápe ho Weiss

César Blackman z Dunajskej Stredy aj Trnavčan Kyriakos Savvidis prišli vďaka tomu, že sa im skončili zmluvy. So Slovanom sa dohodli ako voľní hráči.

Kanonier Banskej Bystrice zaujal v minulej sezóne 15 ligovými gólmi, vytiahol klub do majstrovskej vetvy a seba do reprezentácie.

Realita je taká, že Bartoš stále hráva na Horehroní, Kaprálik naďalej hviezdi pod Dubňom a Polievka nastúpil v sobotu na Tehelnom poli. Avšak, stále iba v drese Dukly. Ako kapitán.

„Jeho túžba ísť do Slovana bola obrovská, povedal mi to otvorene. Chápem ho, veď kto by nechcel? Najlepší klub na Slovensku, krásny štadión, vidina európskych pohárov...,“ hovoril po zápase tréner Michal Ščasný.

Zatienil ho exslovanista

Dukla Banská Bystrica ako druhý ligový tím v tejto sezóne zaskočil Slovan. V 2. kole uhrala na Tehelnom poli nečakaný výsledok 2:2. Belasí pred týždňom remizovali aj v Košiciach.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Banská Bystrica (2:2)