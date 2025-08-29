Lewandowski získal späť kapitánsku pásku. Tréner Poľska ho po kauze nominoval

VARŠAVA. Útočník Barcelony Robert Lewandowski bude opäť súčasťou poľskej futbalovej reprezentácie.
Jeho návrat potvrdil v piatok kormidelník Poliakov Jan Urban, ktorý mu zároveň vráti kapitánsku pásku.
Tridsaťsedemročný Lewandowski sa rozhodol nereprezentovať po tom, čo mu bývalý tréner Michal Probierz povedal, že už nebude kapitán tímu a kapitánsku pásku prevezme Piotr Zielinski.
Lewandowski neskôr pre WP SportoweFakty uviedol, že tréner „zneužil jeho dôveru a porušil dohody.“
„Chcel by som začať s čistým štítom. Robert Lewandowski bude kapitán a Piotr Zelinski jeho náhradník. Hráči o tom už vedia, týmto považujem tému okolo kapitánskej pásky za uzavretú,“ vyjadril sa Urban.
Lewandowski odohral v reprezentačnom drese 158 duelov a strelil 85 gólov, v oboch štatistikách je na čele historických tabuliek.
Poľsko hrá v septembri kvalifikačné duely na MS proti Holandsku v Rotterdame (4.9) a o tri dni neskôr doma proti Fínsku.