Lewandowski získal späť kapitánsku pásku. Tréner Poľska ho po kauze nominoval

Robert Lewandowski, archívna fotografia
Robert Lewandowski, archívna fotografia (Autor: TASR/AP)
TASR|29. aug 2025 o 14:30
Jeho návrat potvrdil v piatok kormidelník Poliakov Jan Urban.

VARŠAVA. Útočník Barcelony Robert Lewandowski bude opäť súčasťou poľskej futbalovej reprezentácie.

Jeho návrat potvrdil v piatok kormidelník Poliakov Jan Urban, ktorý mu zároveň vráti kapitánsku pásku.

Tridsaťsedemročný Lewandowski sa rozhodol nereprezentovať po tom, čo mu bývalý tréner Michal Probierz povedal, že už nebude kapitán tímu a kapitánsku pásku prevezme Piotr Zielinski.

Lewandowski neskôr pre WP SportoweFakty uviedol, že tréner „zneužil jeho dôveru a porušil dohody.“

„Chcel by som začať s čistým štítom. Robert Lewandowski bude kapitán a Piotr Zelinski jeho náhradník. Hráči o tom už vedia, týmto považujem tému okolo kapitánskej pásky za uzavretú,“ vyjadril sa Urban.

Lewandowski odohral v reprezentačnom drese 158 duelov a strelil 85 gólov, v oboch štatistikách je na čele historických tabuliek.

Poľsko hrá v septembri kvalifikačné duely na MS proti Holandsku v Rotterdame (4.9) a o tri dni neskôr doma proti Fínsku.

