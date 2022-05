Závisí to od mnohých faktorov, vyhlásil Lewandowski o prestupe do FC Barcelona

"Závisí to od mnohých faktorov a nielen od toho, ako veľmi to chcem. Dôležité je aj to, čo sa ešte udeje," nejasne odpovedal Lewandowski na otázky o svojej budúcnosti pre poľskú televíziu Eleven Sport počas víkendovej Veľkej ceny Monaka formuly 1.

V nedeľu v rozhovore pre televíziu Sky uviedol, že už čoskoro bude môcť prezradiť viac o svojej situácii a možnom transfere do FC Barcelona.

S Bayernom má ešte platnú zmluvu do roku 2023, no netají sa úmyslom odísť už pred nasledujúcou sezónou. Barcelona už dala bavorskému klubu na stôl ponuku, no ten si chce kanoniera udržať.

"Jasné, mohli by si ho ešte nechať, majú s ním zmluvu. Ja by som im to však neodporúčal. Pre Roberta Lewandowského je už Bayern minulosť," vyhlásil minulý týždeň agent poľského útočníka Pini Zahavi.

Tridsaťtriročný Lewandowski získal s Bayernom ligový titul v každej sezóne od svojho príchodu v roku 2014 a v ročníku 2019/2020 sa tešil aj z triumfu v Lige majstrov. Na konte má dokopy desať bundesligových titulov - dva získal ešte v drese Borussie Dortmund. Päťkrát za sebou si navyše vybojoval štatút najlepšieho strelca najvyššej nemeckej súťaže.