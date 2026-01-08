Calzona s Boženíkom rátať nebude. Marcovú baráž pravdepodobne nestihne

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík pravdepodobne vynechá marcovú baráž o postup na MS v USA, Kanade a Mexiku. Povedal to v rozhovore pre Slovenský futbalový zväz (SFZ).
Dvadsaťšesťročný útočník je po úspešnej operácii ramena. „Snažím sa čo najviac oddychovať, dohnať spánkový deficit a pripravovať sa na zajtra (piatok), keď sa mi začne rehabilitačný proces.
Začnem hneď zarezávať v klube, našťastie, nohy mám zdravé, jednu ruku tiež, takže môžem neustále pracovať, kým s tou druhou nabehneme na proces rôznych rehabilitačných cvičení a terapií,“ uviedol Boženík.
Rameno si vykĺbil v decembrovom zápase anglickej Championship medzi jeho Stoke City a Hullom City, v ktorom gólom zariadil víťazstvo na pôde súpera 1:0.
„Hneď na začiatku druhého polčasu v súboji so stopérom súpera, ktorý ma ťahal za dres, za jeho ľavú stranu, ma ten zhodil na zem. Nestihol som skrčiť ruku, a tým, že ma ťahal, som nedokázal zabrániť pádu.
Spadol som, bohužiaľ, na vystretú ruku. Hneď po páde som cítil, ako mi rameno vyskočilo. Keď som sa ho chytil, cítil som 'dieru', že mi tam niečo chýba. Kosť mi tlačila do prsného svalu,“ opísal moment zranenia.
Na trávniku potreboval pri ošetrovaní kyslík na zmiernenie bolesti a zo štadióna okamžite putoval do nemocnice.
„Hneď, ako za mnou prišiel klubový lekár aj s fyzioterapeutom, dvakrát sa mi snažil vrátiť rameno na pôvodné miesto. Bohužiaľ, rameno vyskočilo dolu a doboku, čo si vyžiadalo odborné vyšetrenie i následný zákrok.
Bolesť bola obrovská a stále sa stupňovala. Veľa si z toho nepamätám, ako som schádzal z ihriska a dostal sa do nemocnice, kam ma previezli sanitkou. Bola to veľká bolesť,“ dodal Boženík pre SFZ.
S prognózami jeho návratu na súťažné trávniky to nevyzerá ružovo. „Baráž o postup na majstrovstvá sveta, ktorú odohrá slovenská reprezentácie koncom marca, pravdepodobne nestihnem,“ konštatoval útočník a fanúšikom odkázal, aby prišli hráčov podporiť.
„Určite to budeme potrebovať. Máme výhodu domáceho prostredia. Treba to využiť na sto percent. Verím, že sa už nik z chlapcov nezraní, všetci budú zdraví a budú môcť splniť cieľ a sen, ktorý všetci máme.“
Slováci sa v semifinálovom súboji o postup na MS stretnú s Kosovom, zápas je na programe 26. marca na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. V prípadnom finále narazia opäť doma na jedného z dvojice Turecko - Rumunsko.