Zahrá si Boženík v pohárovej Európe? Do boja o slovenského útočníka vstúpil nový klub

Slovenský reprezentant je síce stále hráčom Boavisty Porto, kde má zmluvu ešte na jeden rok, no po konci sezóny potvrdil, že to už považuje za uzavretú kapitolu.

Do boja o slovenského reprezentanta sa zapojil aj istanbulský klub Basaksehir, v ktorom by mal nahradiť na hrote útoku poľského futbalista Krzysztofa Piateka, ktorý prestupuje do Saudskej Arábie.

Lákadlom pre Boženíka by mohla byť aj pohárová Európa, keďže Basaksehir obsadil v uplynulej sezóne 5. miesto v tureckej Superlig a zabezpečil si tak účasť v predkolách Konferenčnej ligy.