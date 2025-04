Boženíkov agent očakáva v lete množstvo ponúk. Nevydarený prestup? Veľké sklamanie, tvrdí

BRATISLAVA. Prestup bol takmer hotový, no kluby sa nedohodli. Róbert Boženík neposilní americký klub Real Salt Lake. Prečo?

Portugalská Boavista mala väčšie požiadavky, ako sa pôvodne kluby dohodli. Boženík je od začiatku týždňa so svojím agentom v Spojených štátoch amerických, kde už prešiel aj lekárskou prehliadkou.

Ponuka mala byť zhruba dva milióny eur, čo pri rozdielnej mene robí rozdiel zhruba 250-tisíc eur. „Presné čísla nepoviem,” dodal.

Boženík sa na nové pôsobisko tešil. Bol pripravený sa s rodinou presťahovať do Spojených štátov. „Je to veľké sklamanie. Som z toho smutný, pretože Róbert je jeden z najserióznejších a najprofesionálnejších futbalistov, s ktorými som za posledných 25 rokov pracoval. Zaslúži si viac,” tvrdí Inglis.

Nie je to po prvýkrát, čo Boženík odcestoval do zahraničia s myšlienkou, že prestup už nemôže stroskotať. Stalo sa to aj pred rokom, keď mal posilniť Sevillu.