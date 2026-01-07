Boženík má úspešne za sebou operáciu. Som plný sily a motivácie, hovorí

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík má úspešne za sebou operáciu ramena. Dvadsaťšesťročný útočník sa zranil v prvý deň nového roka na pôde Hull City. V dueli Championship predtým zariadil gólom víťazstvo Stoke City.
Boženík skóroval v 39. minúte a bol to jeho premiérový zásah v 21. súťažnom vystúpení v drese anglického druholigového tímu po letnom prestupe z Boavisty Porto.
„Operácia môjho ramena prebehla úspešne. Čaká ma obdobie rehabilitácie plné nových výziev a tvrdej práce. Som plný sily a motivácie vrátiť sa na ihrisko čo najskôr – silnejší a hladný po góloch a úspechoch. Mám sen, poďme si za ním. Svojim spoluhráčom prajem veľa šťastia. Ďakujem za všetky správy a pozitívnu energiu,“ uviedol na Instagrame.
VIDEO: Boženík opúšťa ihrisko zranený
Boženík opustil ihrisko s vykĺbeným ramenom a slzami v očiach. Krátko po zmene strán nešťastne spadol na rameno a počas dlhého ošetrovania priamo na trávniku potreboval kyslík na zmiernenie bolesti.
Hneď zo štadióna putoval do nemocnice.