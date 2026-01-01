VIDEO: Boženík si v Anglicku otvoril strelecký účet. Neskôr sa zranil, odchádzal v bolestiach

Slovenský futbalista Róbert Boženík si otvoril strelecký účet na Britských ostrovoch, keď sa v zápase 25. kola anglickej Championship presadil v 39. minúte proti Hull City.
Pre slovenského útočníka to bol prvý gól v drese Stoke City, do ktorého zamieril minulé leto z portugalskej Boavisty.
Slovenský útočník zúžitkoval skvelú prihrávku od spoluhráča a vďaka peknému nábehu stál zoči-voči prázdnej bránke.
Domáci hráči reklamovali ofsajd Slováka, no arbitri ich túžby nevyslyšali. V druhej anglickej súťaži nie je k dispozícii systém VAR. Zdalo sa však, že Boženík si nábeh načasoval ideálne a vyhol sa ofsajdovej pasci.
VIDEO: Prvý gól Róberta Boženíka v drese Stoke City
Slovák tak otvoril skóre duelu, hostia zo Stoke vedú po prvom polčase na štadióne Hull City 1:0.
VIDEO: Boženík opúšťa ihrisko zranený
Boženík si však zároveň vybral aj značnú dávku smoly, keď na začiatku druhého polčasu utrpel zranenie ramena a musel striedať. Ihrisko opúšťal v bolestivej grimase v 54. minúte, keď ho nahradil na trávniku Sam Gallagher.