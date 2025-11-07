Ancelotti zarobí najviac aj po odchode z Realu, vysoko v rebríčku je aj tréner Uzbekistanu

Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti.
Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti.
Tréner Francesco Calzona sa medzi desať najlepšie platených trénerov sveta nedostal.

BRATISLAVA. Taliansky denník La Gazzetta dello Sport zverejnil zoznam desiatich najlepšie platených futbalových trénerov, ktorí vedú národné tímy.

Na čele rebríčka sa umiestnil hlavný tréner brazílskej reprezentácie Carlo Ancelotti. Talian v službách „kanárikov“ si ročne príde na 9,5 milióna eur.

Za Ancelottim sa umiestnil nemecký kouč Thomas Tuchel, ktorý vedie Anglicko, s platom 5,9 milióna eur. Tretí je tréner nemeckého národného mužstva Julian Nagelsmann (4,9 milióna eur).

Na štvrtom mieste v rebríčku sa pomerne prekvapujúco nachádza ďalší Talian Fabio Cannavaro.

Majster sveta z roku 2006 zarobí v pozícii kouča Uzbekistanu štyri milióny eur. Španiel Roberto Martínez zarába rovnakú sumu pri portugalskom národnom tíme.

V prvej desiatke sa umiestnili aj Didier Deschamps (Francúzsko/3,8 milióna eur), Marcelo Bielsa (Uruguaj/3,5 milióna eur), Ronald Koeman (Holandsko/3 milióny eur), Gustavo Alfaro (Paraguaj/2,5 milióna eur) a Lionel Scaloni (Argentína/2,3 milióna eur).

Tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona v rebríčku nebol, ale web Finance Football pred minuloročnými majstrovstvami Európy v Nemecku tvrdil, že ročne zarába 540-tisíc eur, pričom do tejto mzdy nebol započítaný vtedajší súbežný úväzok v talianskom klube SSC Neapol.

