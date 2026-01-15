VIDEO: Real zažil tragédiu. Arbeola berie fiasko s druholigistom na seba

Španielsky futbalový tréner Alvaro Arbeloa nezažil práve vydarenú premiéru na poste šéfa lavičky Realu Madrid.
„Biely balet“ v stredu vypadol zo španielskeho pohára v osemfinále po prehre 2:3 na pôde druholigového Albacete. Kormidelník kráľovského veľkoklubu označil svoj debut za tragédiu.
Gonzalo Garcia síce v prvej minúte nadstaveného času druhého polčasu vyrovnal na 2:2, ale pred záverečným hvizdom ešte stihol rozhodnúť o senzačnom postupe domácich svojím druhým presným zásahom Jefte Betancor.
„V tomto klube je aj remíza zlá, je to tragédia, a ešte takáto prehra, navyše proti súperovi z nižšej ligy. Ak je niekto zodpovedný, som to ja, pretože ja som robil rozhodnutia o zostave, spôsobe hry aj striedaniach. Môžem sa len poďakovať hráčom za prijatie, aké mi pripravili, a pomôcť im zotaviť sa fyzicky aj mentálne,“ povedal Arbeloa podľa agentúry AP.
Bývalý tréner rezervného mužstva Realu, ktorý v pondelok vystriedal vo funkcii odvolaného Xabiho Alonsa, podľa očakávania nasadil niekoľko hráčov z B-tímu, no čelil kritike za to, že šetril viaceré hviezdy, medzi nimi Kyliana Mbappeho, Judea Bellinghama, Thibauta Courtoisa a Rodryga.
VIDEO: Zostrih zápasu Albacete - Real Madrid
Brazílsky krídelník Vinicius Junior síce nastúpil v základnej zostave, no bol prevažne nevýrazný, keďže Madridčania mali problémy vytvárať si gólové príležitosti.
Arbeloa uviedol, že svoje rozhodnutia neľutuje: „Bol som presvedčený, že táto zostava je správna. Bol to skvelý tím, základná jedenástka aj lavička. Mám veľmi talentovaný káder a nie je jednoduché, aby za jediný deň s novým trénerom hráči splnili všetko, čo od nich žiadam. Konečnú zodpovednosť cítim na sebe.“
„Neprechádzame najlepším obdobím. Každý z nás musí zabrať oveľa viac,“ doplnil skúsený obranca Dani Carvajal, ktorý nastúpil v druhom polčase. Dodal, že fanúšikovia Realu si po tomto výkone zaslúžia ospravedlnenie.
Albacete je momentálne na 17. mieste v 22-člennej tabuľke druhej ligy. Pred osemfinále Copa del Rey ťahalo sériu piatich zápasov bez víťazstva. „Je to to najkrajšie, čo futbal prináša, a dnes sa to stalo. Som nesmierne šťastný za svoj tím, všetci makali naplno. Som naozaj veľmi šťastný,“ povedal hrdina domácich Betancor.
Real nastúpil na zápas po prehre 2:3 s Barcelonou vo finále Španielskeho superpohára v Saudskej Arábii. V polovici sezóny španielskej ligy stráca na svojho úhlavného rivala štyri body a v ligovej fáze Ligy majstrov mu patrí siedme miesto. Najbližšie stretnutie odohrá v sobotu na domácej pôde proti Levante v rámci La Ligy.
Rovnako ako Alonso, aj 42-ročný Arbeloa strávil ako hráč v Reale niekoľko rokov, rovnako aj v Liverpoole. So španielskym veľkoklubom je spätý už 20 rokov a trénoval viacero mládežníckych tímov.