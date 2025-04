Real priviedol fanúšikov na pokraj kolapsu, píše Marca. Božskému blázincu kraľoval Rüdiger

Teraz sa táto téza opäť potvrdila v plnej kráse. Real Madrid postúpil do finále Španielskeho kráľovského pohára po ďalšej neskutočnej dráme. Tentoraz cez Real Sociedad, ktorý zdolal v dvojzápase semifinále 5:4.

BRATISLAVA. Legenda o Reale Madrid je nekonečná, napísala nedávno španielska Marca po šťastnom postupe "Los Blancos" do štvrťfinále Ligy majstrov cez svojho mestského rivala Atlético po penaltovom rozstrele.

Lenže v tretej minúte nadstaveného času Oyarzabal svojím druhým gólom v zápase opäť dostal hostí z Baskicka do vedenia a zápas do predĺženia.

Tento stav už vydržal až do konečnej 120. minúty a Real Madrid tak postúpil do finále súčtom gólov z oboch zápasov 5:4.

V ňom sa odvíjal neťútostný boj až do 115. min, keď stopér domácich Antonio Rüdiger najvyššie vyskočil na center Ardu Gulera z rohového kopu a prvotriednou hlavičkou vyrovnal na 4:4.

Epická dráma

"Real Madrid sa dostal do veľkého finále v Seville, ako všetci predpovedali, ale urobil to tak, ako to dokáže iba Real Madrid.

Maximálne si sťažil život a priviedol svojich fanúšikov na pokraj kolapsu, kým po epickej dráme nezapečatil šialený úspech. Antonio Rüdiger kraľoval božskému blázincu v závere predĺženia," napísala tentoraz Marca.