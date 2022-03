Benzema sa zapísal do histórie, no zranil sa pred El Clásicom

PALMA. Karim Benzema sa stal najlepším francúzskym strelcom histórie.

Na pondelkovej výhre Realu Madrid na pôde Realu Mallorca 3:0 v La Lige sa podieľal dvoma gólmi, čím sa dostal na métu 413 presných zásahov v kariére a o dva prekonal doterajšieho rekordéra Thierryho Henryho.

Záver zápasu mal však pre Benzemu aj trpkú príchuť, keďže musel z ihriska odkrívať a je otázne, či bude "bielemu baletu" k dispozícii v nedeľňajšom El Clásicu proti Barcelone.

Menšie šrámy si pritom z duelu odniesli aj Rodrygo a Ferland Mendy. "V najbližších dňoch sa na to poriadne pozrieme. Nevyzerá to na príliš vážne veci. Rodrygo dostal silný úder, Mendy cítil niečo v svale a Karim sa necítil dobre po jednom výskoku. Uvidíme, či sa dajú dokopy do nedele," povedal tréner madridského klubu Carlo Ancelotti.