Bude Real zháňať nového trénera? Experti sa nezhodujú, hráči vyslali jasný odkaz

Po záverečnom hvizde sa tóny klubovej hymny prelínali s piskotom fanúšikov. Tí nie sú zvyknutí na to, že slávny klub prehrá dvakrát po sebe, navyše doma.
Futbalisti Realu Madrid sa chceli rehabilitovať za ligový nezdar proti Celte Vigo (0:2), no zvesené hlavy mali aj po šlágri 6. kola Ligy majstrov.
Nedá sa povedať, že by odohrali vyložene zlý zápas, no Manchestru City podľahli 1:2. Trefne to zhrnul španielsky denník Marca, ktorý prišiel s titulkom, že zlepšenie Realu nebolo výsledkovo dostatočné.
Obrat za osem minút
Biely balet si prechádza krízou, z ktorej sa potrebuje čím skôr vyhrabať. V La Lige mu ušla Barcelona na rozdiel štyroch bodov a v januárovom pokračovaní Ligy majstrov ho čaká tuhý boj o elitnú osmičku.
Proti anglickému mužstvu prehral v milionárskej súťaži ostatné štyri zápasy, pričom v tomto ročníku nestačil okrem City ani na trápiaci sa Liverpool.
Skóre na Štadióne Santiaga Bernabéua otvoril v 28. minúte Brazílčan Rodrygo. Korunoval tým aktivitu domácich a tiež zlomil svoje strelecké trápenie, ktoré trvalo viac ako deväť mesiacov - presne 32 zápasov.
"Bol nezastaviteľný, jeho najlepšie minúty v sezóne. Podieľal sa na šanci Viniciusa, žltej karte Fodena a najmä pri góle skvele umiestnil loptu krížnou strelou k žrdi," velebila ho Marca v prvom polčase.
Úvodné dejstvo však napokon pre Real dopadlo veľmi nešťastne. Manchester City z prvej šance vyrovnal a osem minút neskôr premenil penaltu Erling Haaland. Napokon bol jeho 51. zásah v Lige majstrov víťazným.
"Musím byť vďačný a šťastný. Za tie roky som na tomto štadióne zažil veľa bitiek a hoci sme hrali aj oveľa, oveľa lepšie, nevyhrali sme.
Je veľmi ťažké tu uspieť, no ak chceme hrať semifinále, finále alebo vyhrať v Paríži, Barcelone či na Anfielde, musíme hrať lepšie," zhodnotil po zápase tréner Manchestru City Pep Guardiola.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Real Madrid - Manchester City
Real mal šance vyrovnať
Hráči Realu sa po zmene strán snažili vyrovnať, ale hostia ich držali na uzde. Napriek tomu sa dostal v 50. minúte do šance Jude Bellingham, no z tesnej blízkosti poslal loptu nad bránu Gianluigiho Donnarummu.
"Podľa mňa to bolo zlé rozhodnutie. Jude mohol strieľať popod brankára a nepotreboval ten oblúčik. Pokazil to," hovoril bývalý obranca Realu Madrid Jonathan Woodgate pre BBC Radio 5.
V 85. minúte mohol domácich vykúpiť striedajúci Endrick, ale jeho hlavička skončila na brvne. Real sa snažil, no realitou je druhá prehra po sebe.
"Všetci sme frustrovaní. Odohrali sme výborný prvý polčas, dali sme gól, ale nestačilo to. Takéto zápasy rozhodujú detaily. Piskot v závere musíme akceptovať a zlepšiť sa," povedal Rodrygo pre Movistar.
Smutným hrdinom bol aj belgický brankár Thibaut Courtois. Od stavu 1:2 predviedol niekoľko výborných zákrokov, ktorými držal Real v hre o body.
Pri vyrovnávajúcom góle však nemal čisté svedomie.
Po rohovom kope hlavičkoval Joško Gvardiol, Courtois loptu len vyrazil pred seba a Nico O'Reilly poľahky strelil svoj prvý gól v Lige majstrov.
"Je to skvelý pocit zahrať si na tomto štadióne. Môj gól si budem navždy pamätať, ale najdôležitejšie sú tri body," uviedol iba 20-ročný odchovanec z modrej časti Manchestru v rozhovore pre TNT Sports.
Alonso: Niet tímu čo vyčítať
Pred zápasom sa v španielskych médiách vo veľkom písalo o tom, že prípadná prehra môže definitívne zlomiť stoličku pod trénerom Xabim Alonsom.
Avšak, v tomto prípade platí, že nie je prehra ako prehra. Real sa za výkon proti City rozhodne nemusí hanbiť a navyše, pre zranenie mu chýbalo množstvo hráčov, vrátane kanoniera Kyliana Mbappého.
"Bol to tesný zápas. Po takomto výkone niet tímu čo vyčítať. Sme sebakritickí, ale musíme ďalej pracovať a veriť, že pre nás ťažké časy pominú. Na tomto výkone môžeme stavať," povedal Xabi Alonso.
Pozitívne tiež bolo, že po strelení gólu prišiel Rodrygo za ním, tľapli si a objali sa. Aj toto gesto naznačuje, že hráči po zmene trénera netúžia.
"Chcel som ukázať, že stojíme za trénerom. Potrebujeme byť jednotní, aby sme sa mohli posunúť dopredu," vraví Brazílčan, ku ktorému sa pridal aj Raúl Asencio: "Šatňa stojí na sto percent za Xabim."
Ohľadom zotrvania dvojnásobného šampióna Ligy majstrov, respektíve majstra sveta z roku 2010 na lavičke Realu, sa experti nezhodujú.
"Bude pre neho ťažké. Som veľmi pesimistický," tvrdí Juan Castro, futbalový novinár denníka Marca. Oponuje mu Woodgate: "Ak ho vyhodia, bude to šokujúce. Treba mu dať čas. Vieme, akú prácu odviedol v Leverkusene."
Real čakajú do konca roka ešte tri súťažné zápasy a následne nemenej náročný január. Okrem ligových povinností odohrá semifinále Superpohára proti Atléticu a v Lige majstrov zabojuje o top 8 proti AS Monako a Benfice Lisabon.