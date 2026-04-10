Pripravil sa Real o titul? V domácom zápase bol bezzubý v útoku a stratil body

Kylian Mbappé a Arnau Martinez. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. apr 2026 o 23:08
Proti Girone strelil len gól a remizoval.

La Liga - 31. kolo

Real Madrid – Girona FC 1:1 (0:0)

Góly: 51. Valverde – 62. Lemar

Futbalisti Realu Madrid iba remizovali v piatkovom zápase 31. kola španielskej La Ligy doma s Gironou 1:1.

Znížili síce manko na lídra tabuľky FC Barcelona na šesť bodov, ale Kataláncov ešte čaká v sobotu domáce derby proti Espanyolu.

Real mal síce v zápase hernú i streleckú prevahu, ale dvanástemu tímu tabuľky strelil jediný gól.

V 51. minúte sa o to postaral uruguajský stredopoliar Federico Valverde. Hostia však odpovedali krátko po hodine hry, keď pre nich zisk bodu zariadil francúzsky legionár Thomas Lemar.

