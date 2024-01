ONLINE: Real Madrid - FC Barcelona dnes, španielsky Superpohár LIVE (finále, El Clásico)

Hezký večer všem fanouškům španělského fotbalu! Jedním z vrcholů sezony je vždy finále španělského superpoháru a zápas je to vždy o to zajímavější, když proti sobě v rámci El Clásica nastoupí týmy Realu Madrid a Barcelony. To se stalo právě letos a čeká nás tak atraktivní fotbalová podívaná!