Pique neudržal nervy. Za ostrú hádku s rozhdocom dostal dvojmesačný dištanc

Bývalý španielsky futbalista Barcelona a súčasný majiteľ FC Andorra Gerard Pique dostal v stredu dvojmesačný zákaz činnosti po ostrom konflikte s rozhodcom.
Tridsaťdeväťročný podnikateľ, ktorý ukončil hráčsku kariéru v roku 2022, sa dostal do konfliktu po prehre Andorry 0:1 s Albacete minulý týždeň v druhej španielskej lige.
Rozhodca Alonso de Ena Wolf vo svojej správe po zápase uviedol, že bývalý obranca Barcelony a španielskej reprezentácie spolu s ďalšími členmi realizačného tímu a hráčskeho kádra Andorry konfrontovali rozhodcovský tím.
Disciplinárna komisia Španielskej futbalovej federácie podľa agentúry AFP uviedla, že Pique bol „suspendovaný na dva mesiace za notoricky známe a verejné činy, ktoré podkopávajú športovú dôstojnosť a slušnosť, na základe skutočností zaznamenaných v správe rozhodcu“.
Samostatne komisia udelila Piquemu aj zákaz na „šesť zápasov za činy zahŕňajúce menšie násilie voči rozhodcom“.
Prezident FC Andorra Ferran Vilaseca dostal štvormesačný zákaz činnosti, zatiaľ čo športový riaditeľ Jaume Nogues a viacerí ďalší členovia klubového personálu boli taktiež potrestaní zákazmi.
Ena Wolf vysvetlil, že Pique mu povedal, nech „odíde s eskortou, aby ho nikto nenapadol“, po tom, čo sa sťažoval na rozhodnutia rozhodcov počas zápasu. „V inej krajine by vás zbili, ale tu v Andorre sme civilizovaná krajina,“ dodal podľa správy rozhodcu Pique.
Rozhodca ďalej uviedol, že po nastúpení do vozidla pri odchode im Nogues povedal:
„Dúfam, že budete mať nehodu.“ Pique sa minulý týždeň na sociálnych sieťach vyjadril, že klub už predtým poslal federácii list so žiadosťou, aby Ena Wolf nerozhodoval žiadne zápasy Andorry. Spoločnosť Kosmos, ktorú vlastní bývalý stopér, je majoritným akcionárom FC Andorra, aktuálne desiateho tímu priebežnej tabuľky druhej ligy.