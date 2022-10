Všetkým futbalovým fanúšikom prajem pekné popoludnie a vítam Vás pri dnešnom zápase 9. kola španielskej La Ligy. Dnes je na programe skutočný futbalový sviatok, keďže si v El Clásicu zmerajú sily Real Madrid a FC Barcelona.



Real Madrid CF

Real po minule úspešnej sezóne neskladá nohu z plynu ani teraz. Vo svojom doterajšom pôsobení vo všetkých súťažiach totiž nezaznamenali ani jednu prehru a na konte majú len dve remízy, s Osasunou v domácej súťaži a so Shakhtarom v Lige majstrov. V tabuľke La Ligy sú tak o skóre druhý práve za ich dnešným súperom. Real však naposledy na domácej pôde s Barcelonou utŕžil debakel 0:4 a dnes sa tak bude chcieť určite prezentovať podarenejším výkonom, ktorý by ho mohol posunúť na prvé miesto. Úradujúcemu španielskemu majstrovi by mali v dnešnom zápase chýbať Dani Ceballos a Thibaut Courtois.



FC Barcelona

Katalánsky veľkoklub sa pod taktovkou Xaviho Hernandeza výrazne zlepšuje a minimálne v La Lige to má veľmi slušne rozbehnuté. Jedinú stratu bodov totiž Barcelona zaznamenala ešte v prvom kole v auguste proti Vallecanu. Odvtedy ťahá šnúru siedmich ligových víťazstiev, v ktorých dostala iba jeden gól a je tak zaslúžene na prvom mieste. Proti tým najväčším klubom to ale Barcelone príliš nejde a to by mohol byť kameň úrazu aj dnes. V Lige majstrov si španielsky vicemajster nepripísal ani jediné víťazstvo v troch zápasoch proti Interu Miláno a Bayernu a dva z nich dokonca prehral. V stredu Barcelone zachránil remízu s talianskym klubom v nadstavenom čase Robert Lewandowski a uvidíme v akom rozpoložení sa bude celý tím nachádzať dnes.

Barcelona má mierne rozsiahlejšiu marodku, no chýbať jej nebude nikto z kľúčových hráčov. Absentujúci budú Araujo, Bellerin, Christensen a Depay.