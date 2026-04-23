Real stratil dvoch hráčov. Militao a Güler si v tejto sezóne už nezahrajú

Brazílsky futbalový obranca Eder Militao a turecký stredopoliar Arda Güler budú chýbať Realu Madrid do konca sezóny.
Militao má zranený ľavý stehenný sval, Güler nebude trénerovi Alvarovi Arbeolovi k dispozícii pre problémy s pravým stehnom. Informovala o tom agentúra AFP.
Obaja hráči vynechajú aj El Clasico proti FC Barcelona, ktoré je na programe 10. mája. Ich účasť na letných MS v USA, Mexiku a Kanade však nie je ohrozená.
Real stráca na vedúcu Barcelonu, ktorá obhajuje titul španielskeho majstra, deväť bodov. Najbližšie sa v La Lige predstaví v piatok 24. apríla v Seville na pôde Realu Betis.