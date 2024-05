Real chce v odvete zažiť magickú noc. Je to veľmi dôležitý zápas, vraví Courtois

BRATISLAVA. Futbalisti Realu počas víkendu získali v predstihu svoj 36. titul v La Lige, no tradičné oslavy v centre mesta s fanúšikmi zatiaľ odložili.

"Je to veľmi dôležitý zápas. Potrebujeme fanúšikov, preto dúfam, že všetci opäť prídu v bielom a na Santiago Bernabeu zažijeme jeden z neuveriteľných večerov a zvíťazíme," uviedol pre oficiálny web Realu brankár Thibaut Courtois.

Bayern predviedol v domácom stretnutí proti Realu výborný výkon, no doplatil na slabú efektivitu. Brankár Manuel Neuer po zápase uviedol, že jeho tím si zaslúžil vzhľadom na predvedenú hru, ísť do odvety s náskokom.

Musíme pokračovať s chladnou hlavou. Dáme všetko do toho, aby sme na Bernabeu vybojovali postup," povedal brazílsky útočník Vinicius Junior, autor oboch gólov Realu v Allianz aréne.

"V tejto súťaži je dôležité neprehrať a my sme tu preto, že sme ešte neprehrali. Som veľmi šťastný, že sa mi podarilo dať v prvom stretnutí dva góly, no teraz musíme doma predviesť magickú noc.

Mníchovčania sa budú musieť v odvete proti Realu zaobísť bez zraneného Raphaela Guerreira, no do tréningového procesu sa zapojil už holandský obranca Matthijs de Ligt, ktorý vynechal prvý duel.

Bayernu v sobotňajšom nevydarenom ligovom zápase proti Stuttgartu (1:3) chýbal Jamal Musiala, no aj on by mal byť Tuchelovi k dispozícii.

"Situácia je veľmi jasná, chceme zvíťaziť v Madride a ísť do Wembley, víťaz berie všetko. Budeme pripravení, pôjdeme do Španielska so sebavedomím a musíme byť odvážni," poznamenal Tuchel.

Duel povedie hlavný rozhodca Szymon Marciniak z Poľska. V pozícii štvrtého arbitra figuruje Slovák Ivan Kružliak.