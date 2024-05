Slováci majú za sebou nevydarený šampionát. Bez gólu sa vyhrať nedá, hovorí kapitán Vlna

"Poliaci si šli za výhrou viac ako my. Boli fyzickejší a išli za gólom. My sme naopak celý turnaj nedali gól a bez gólu sa nedá vyhrať a postúpiť ďalej,“ uviedol kapitán slovenského tímu Šimon Vlna podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Bola to však veľmi cenná skúsenosť, z ktorej si chcem vziať čo najviac do ďalšej mojej kariéry.“

Obranca Martin Turanský tiež vyzdvihol fyzickú prevahu Poliakov. "Bol to náročný zápas. Poliaci boli fyzickejší, rýchlejší, my sme doplácali na vlastné chyby, a tomu zodpovedá aj výsledok.

Súper nás neprekvapil svojou hrou. Poliaci boli nepríjemní, dôrazní. My sme to neustáli, dostali sme gól, po ktorom Poliaci šli do nás ďalej,“ poznamenal a dodal: "Podľa mňa sme mali na viac. Bolo v našich silách dostať sa do štvrťfinále.

Treba sa aj z tohto turnaja poučiť do ďalších takýchto turnajov, ak sa nám na ne podarí prebojovať.“

Stredopoliar Martin Bačík nadviazal na spoluhráčov: "Od prvého súboja nás Poliaci v zápase prevýšili svojou agresivitou a fyzickosťou.

Vyhrávali druhé lopty a nedokázali sme sa im prakticky v ničom vyrovnať. Boli fyzickejší, rýchlejší a všade boli skôr ako my."