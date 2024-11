Slováci chcú tri body, situáciu však komplikujú absencie. Gyömbér: Nebudem si vyberať

BRATISLAVA. Slovenskí futbaloví reprezentanti pred záverečným zápasom C-divízie Ligy národov nevešajú hlavy. Hoci je o tabuľke skupiny 1 rozhodnuté ešte pred utorkovým programom, na štadióne Antona Malatinského v Trnave plánujú proti Estónsku podať plnohodnotný výkon. Sťažovať im to bude početná absencia hráčov i trénera Francesca Calzonu.

Slováci majú na dosah zaujímavý zápis Slováci majú po sobotnej prehre vo Švédsku (1:2) istotu druhého miesta a účasť v marcovej play-off o postup, kde sa predstavia proti niektorému z tretích tímov v B-divízii.

V súboji s Estónskom však môžu vyrovnať rekordnú sériu v počte stretnutí s minimálne jedným streleným gólom (13 zápasov), ktorú mali naposledy pod vedením Vladimíra Weissa st. v rokoch 2010 až 2011.

"Samozrejme, je to pre nás posledný zápas tohto ročníka, takže bolo by fajn sa s ním rozlúčiť víťazstvom a dobrým výkonom," konštatoval po kľúčovom dueli so Švédskom brankár Martin Dúbravka. "Určite bude dôležité, aby sme získali tri body a mali dobré body v tabuľke v druhej pozícii. Od fanúšikov očakávame podporu, aby sme podali čo najlepší výkon a potešili všetkých, ktorí nás prídu pozrieť," súhlasil obranca Adam Obert.

Obert: Skupina bola určite náročná "Tri korunky" si vďaka triumfu nad Slovenskom zaistili prvú priečku v skupine a miestenku vo vyššej divízii. "Bohužiaľ, nedá sa to zmeniť, takže sa budeme musieť čo najlepšie zregenerovať a pripraviť na posledný zápas. Skupina bola určite náročná, aj keď je to C-divízia. Všetky duely, čo sme odohrali, boli veľmi ťažké do poslednej sekundy," pokračoval Obert.

Estóncov, s ktorými dosiaľ Slováci neprehrali ani raz, nepodceňuje ani Norbert Gyömbér. "Samozrejme, ako pred každým zápasom zodpovedne zregenerujeme a opäť sa na to pripravíme, pretože ešte máme jedno stretnutie pred domácim publikom a budeme ho chcieť zvládnuť."

Situáciu komplikujú absencie Situáciu "sokolom" komplikuje početná absencia. Pred duelom vo Švédsku zo zostavy vypadol pravý bek Peter Pekarík, zápas nedohrali Denis Vavro s Ondrejom Dudom a očividné problémy mal aj strelec jediného gólu Dávid Hancko. "Dúfam, že to nie je nič vážne, ale to sa bohužiaľ vo futbale stáva. Je už aj dosť zima, čiže to patrí k hre. My sa cez týždeň snažíme trénovať všetko naplno vo veľkej intenzite a možnože aj to je problém," dodal Gyömbér. Obert v tejto súvislosti spomenul preplnený súťažný kalendár: "Veľa zápasov sa hrá v klube aj v reprezentácii, takže tam nie je úplne veľa oddychu. Musíme s tým počítať a byť pripravení."

Liga národov - C-divízia, skupina 1 Utorok, 19. november: Slovensko - Estónsko Čas a miesto: 20.45 h, Trnava Rozhodujú: Redder - Yurdakul, Risum (všetci Dánsko) Predpokladaná zostava Slovenska: Rodák - Gyömbér, Obert, Šatka, Kozlovský - Rigo, Lobotka, Bénes - Schranz, Strelec, Suslov Švédsko - Azerbajdžan Čas a miesto: 20.45 h, Štokholm Rozhodujú: Raczkowski - Siejka, Kupsik (všetci Poľsko)

Okrem štvorice spomenutých však dlhšie absentujú Lukáš Haraslín a Juraj Kucka. Kartový trest si odpyká Dúbravka i tréner Calzona, červená karta zo záveru stretnutia vo Švédsku navyše vyradí kapitána Milana Škriniara. Talianskeho kouča teda čakajú početné zásahy do kádra. "Príležitosť dostanú iní hráči, ktorí majú možnosť sa predviesť. Samozrejme, teraz je tu priestor na to, aby sme si zanalyzovali, čo musíme robiť lepšie," konštatoval Dúbravka. Na pravej strane obrany pravdepodobne opäť nastúpi Gyömbér. "Nie je to môj post, ale ja si nebudem vyberať, nebudem sa na to sťažovať, aj keď viem, že veľa ľuďom sa to nepáči. Ale kým tu budem a kým ma bude reprezentácia potrebovať, dám do toho na pravom obrancovi sto percent," povedal 32-ročný stopér.