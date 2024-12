Hráči United mali problémy s podmienkami v Plzni. Höjlund: Stále sme len na začiatku

„Ide o to, aby sme získali návyky a myslím, že to už začína fungovať, ale samozrejme to stále potrebuje veľa tréningu a času.

Nemáme veľa tréningových jednotiek, takže to musíme nacvičovať počas zápasov. Viem, že to znie trochu zvláštne, ale je to najlepší spôsob, ako sa to naučiť.“