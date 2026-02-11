Barcelona proti Hanckovmu Atléticu bez dvojice ofenzívnych opôr. Flick: Potrebujeme ich

Futbalistom FC Barcelona budú vo štvrtkovom semifinálovom zápase Španielskeho pohára proti Atleticu Madrid chýbať ľaví krídelníci Raphinha i Marcus Rashford.
Raphinha vynechal už minulotýždňové štvrťfinále s Albacete (2:1) i víkendový duel La Ligy proti Mallorce (3:0). Brazílčana trápi zadný stehenný sval.
„Je to hráč, ktorý vždy do toho dáva všetko a vždy hrá s vysokou intenzitou. Keď niečo cítite, musíte sa o to postarať, aj keď to možno znamená urobiť krok späť. Taká je momentálna situácia. Samozrejme, nie som s tým spokojný, pretože ho potrebujeme,“ uviedol tréner tímu Hansi Flick.
Rashford sa poranil v uplynulom stretnutí s Mallorcou a vynechal stredajší tímový tréning pre problémy s kolenom. „Marcus nemôže hrať. Dostal úder a je to bolestivé. Musíme sa o to postarať. Myslím si, že to nie je dobrá správa, ale vždy verím v svoj tím,“ dodal Flick podľa AFP. Kataláncom budú chýbať aj stredopoliari Pedri a Gavi či obranca Andreas Christensen.
V drese Atletica by mal nastúpiť slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko, ktorý sa blysol otváracím gólom vo štvrťfinálovom súboji s Betisom Sevilla (5:0). Úvodný výkop stretnutia je na programe o 21.00 h.