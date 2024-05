Majster sveta opúšťa Old Trafford. Boli to pre mňa úžasné roky, vraví

LONDÝN. Raphael Varane odíde po skončení sezóny z Manchestru United. Majstrovi sveta z roku 2018 sa 30. júna skončí v klube zmluva.

Francúzsky obranca prišiel na Old Trafford v roku 2021 z Realu Madrid a za "červených diablov" odohral 93 zápasov, v ktorých vsietil dva góly.

Vlaní získal s United anglický Ligový pohár, pripomenula agentúra AFP.

"Boli to pre mňa úžasné roky. Teší ma, že som mohol hrať za tento výnimočný klub. Keď som prvýkrát prišiel na Old Trafford ako hráč Manchestru United, bolo to šialené, fanúšikovia vytvorili vynikajúcu atmosféru," uviedol Varane.