Frustrovaný Sterling uvažuje nad odchodom zo City. Rád by odišiel z Anglicka

MANCHESTER. Anglický futbalový reprezentant Raheem Sterling je nespokojný so svojou hernou vyťaženosťou a chce opustiť Manchester City.

Útočník úradujúceho anglického majstra by si vedel predstaviť aj odchod z Premier League do zahraničia.

Dvadsaťšesťročného hráča vybral tréner Pep Guardiola do základnej zostavy len dvakrát zo siedmich ligových zápasov.

"Ak by som dostal možnosť niekam odísť, bol by som ochotný. Ako anglický hráč poznám len Premier League. Vždy som ale rozmýšľal, že by som si rád zahral aj v inej krajine. Čelil by som tak novej výzve.