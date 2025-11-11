Atalanta vyriešila trénerskú otázku. Nový kouč zažije náročný debut

BERGAMO. Futbalistov Atalanty Bergamo povedie bývalý tréner Monzy či Fiorentiny Raffaele Palladino.
S vedením talianskeho klubu podpísal v utorok zmluvu do konca sezóny 2026/2027, informovala AP.
Palladino nahradil na poste odvolaného Ivana Juriča, Chorváta prepustil klub v pondelok po sedemzápasovej sérii bez víťazstva v Serii A.
Atalanta po nej klesla na 13. priečku tabuľky. Klub z Bergama v nedeľu prehral na domácej pôde so Sassuolom 0:3. Pod Juričom vyhral tím iba dvakrát za 11 kôl a má bilanciu 2-7-2.
Štyridsaťjedenročný Palladino priviedol v minulej sezóne Fiorentinu k šiestemu miestu v Serii A i do semifinále Konferenčnej ligy, no prekvapujúco sa rozhodol nepokračovať vo funkcii.
Debut na lavičky Atalanty by mal absolvovať budúci týždeň po reprezentačnej prestávke v súboji s úradujúcim majstrom SSC Neapol, v ktorom pôsobí aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka.