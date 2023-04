Bývalého kapitána Interu Bratislava našli mŕtveho, nezvestný bol tri dni

Polícia po futbalistovi pátrala od 9. apríla, keď odišiel z dopravnej nehody. Tá sa stala neďaleko Chorvátskeho Grobu, kde z neznámych dôvodov pravdepodobne nezvládol riadenie vozidla a narazil do stromov.

"Bolo nám cťou Radoslav Kunzo. My, ktorí sme chodili na Loky už ako malí chlapci s domaupleteným šálom na krku si pamätáme množstvo hráčov nášho klubu. Veľké meno nášho klubu olympijského víťaza Františka Kunza staršieho pozná asi každý, ale my sme zažili priamo na našich zápasoch v modrobielom drese aj jeho synov Františka Kunza a jeho mladšieho brata, nášho odchovanca Radoslava Kunza, ktorý nás vo veku 48 rokov tragicky opustil.



Rado, bolo nám cťou byť tvojimi fanúšikmi, keď sme ťa z bariér nášho štadióna v Čermeli povzbudzovali: Loky do toho! Česť tvojej pamiatke a úprimnú sústrasť celej rodine v mene celého nášho klubu a v mene nás všetkých, ktorí si ťa v tom najlepšom pamätáme,“ na facebooku uvádza Lokomotíva Košice.