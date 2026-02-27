Konkurent Paríža St. Germain opäť zaváhal v boji o tiul. Na pôde súpera prehrával

Ligue 1 - 24. kolo
Racing Štrasburg - Racing Lens 1:1 (1:0)
Góly: 18. Panichelli - 62. Sangare
Futbalisti Lensu druhýkrát za sebou stratili body v boji o majstrovský titul vo francúzskej lige s Parížom St. Germain.
Pred týždňom doma podľahli Monacu a v piatok remizovali v Štrasburgu 1:1. Po 24. kole tak zostanú na druhom mieste za parížským obhajcom titulu.
Domácich poslal do vedenia v 18. minúte Panichelli, ktorý potrestal chybujúcu obranu Lens lobom. Hostia vyrovnali približne po hodine hry, strelou z diaľky rozhodol o deľbe bodov stredopoliar Sangare. Štrasburg je v tabuľke siedmy.