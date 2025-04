Niké liga opäť pomáha. Symbolom projektu sú puzzle, peniaze sa budú rozdávať za auty

„Futbal je hra pre všetkých. Hra, ktorá spája milióny ľudí po celom svete. No zatiaľ, čo futbalisti si užívajú svoju hru a pozornosť okolia, ľudia s autizmom sú neraz vytláčaní na okraj, do autu.

Prostredníctvom projektu „Niké liga pomáha“ by sme ich radi pozvali späť do hry a prepojili ich svet s naším, futbalovým.

50 eur za aut

Finančnú hodnotu budú mať tentoraz auty. Za každý jeden venuje Niké, titulárny partner Niké ligy, prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu sumu 50 eur občianskemu združeniu SPOSA, ktoré pomáha osobám s poruchami autistického spektra.

„Prichádza ďalšie kolo nášho projektu Niké liga pomáha. Pomáhali sme deťom v nemocniciach, Amazonkám, ktoré prechádzali alebo prechádzajú liečbou rakoviny prsníka.

Teraz chceme dať do povedomia ďalšiu silnú tému. Ako sa vďaka autovému vhadzovaniu vracia lopta späť do hry, tak chceme projektom Niké liga pomáha dostať do hry a do povedomia ľudí s poruchami autistického spektra.

Za každé autové vhadzovanie dáme z nášho Fondu pre budúcnosť športu 50 eur občianskemu združeniu SPOSA. Verím, že aj takto dostaneme do hry ľudí, ktorí vidia svet inak,“ povedal Roman Berger, generálny riaditeľ Niké.