Skvelá správa! Slovensko bude organizovať ME vo futbale do 21 rokov

Organizovanie ME do 21 rokov si stanovil ako jeden z cieľov či snov prezident SFZ Ján Kováčik. Počas doterajších rokov šéfovania slovenskému futbalu s kolegami systematicky pracoval na rozvoji infraštruktúry štadiónov, aby spĺňali požiadavky na takýto veľký turnaj.

V tunajších podmienkach je to najväčšia akcia, ktorú môže SFZ zorganizovať. "Je to najväčšie ocenenie toho, že sme v predchádzajúcich rokoch dokázali vybudovať dostatočnú infraštruktúru, aby sme mohli ako krajina samostatne zorganizovať takýto obrovský turnaj.

Je to absolútny strop, my už nikdy nič väčšie nebudeme môcť organizovať. Pre mňa osobne to znamená, že som si zasa naplnil ďalší cieľ, ktorý som si dal pred mnohými rokmi," vyhlásil Kováčik.

Slovensko bude usporiadateľ jedného z najväčších šampionátov, aké môže hostiť. "Veľmi sa tešíme, že sme z pohľadu minulosti a turnajov, ktoré sme už organizovali, presvedčili UEFA, že nám dala takú dôveru.

Je to však najmä pocta pre kolegov zo zväzu, ktorí dokazovali pri organizácii zápasov svoju vysokú profesionalitu. Touto cestou by som sa chcel poďakovať aj ľuďom, ktorí sa podieľali na vypracovaní našej prihlášky," uviedol generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.

Priebeh príprav šampionátu bude pod drobnohľadom UEFA. "Myslím si, že v blízkej budúcnosti k nám z UEFA zavíta viacero skupín odborníkov a tí zadefinujú konkrétne veci, ktoré musíme zlepšiť na jednotlivých štadiónoch.

Určite si s nimi prejdeme všetky hotely a tréningové plochy, ktoré sme navrhli v našej prihláške a následne po vyhodnotení budeme pracovať na čo najlepšej organizácii," dodal Palenčík.

Majstrovstvá Európy so 16 účastníkmi sa budú konať tretíkrát, no Slovensko bude premiérovo prvou krajinou v histórii, ktorá bude hostiť takýto veľký turnaj v počte reprezentácii samostatne.