Nemci veria v premiérovú trofej v Lige národov. Nagelsmann: Španielsko ukázalo, aká je dôležitá

Španielsko dokázalo, aký dôležitý môže byť tento turnaj, keď ho vyhralo pred triumfom na ME 2024.

„Cieľom je vyhrať titul v Lige národov. Chceme podávať výkony, dosahovať výsledky a vyhrávať tituly. Pre nás ako tím je to veľmi dôležité.

„Dosiahnutie tejto méty je pre mňa niečo, na čo môžem byť hrdý. Samozrejme, vždy myslíte na cieľ, ktorým je získať titul. Do každého turnaja idete s tým, že bojujete o trofej,“ skonštatoval reprezentačný kapitán podľa DPA.

Pozitívnou správou je návrat brankára Marca-Andreho ter Stegena, ktorý mal na poste jednotky vlani nahradiť Manuela Neuera, no z hry ho vyradilo septembrové zranenie kolena.

Dôležité je, že sme tu a finálová štvorica je to, kde musíme byť. V priebehu uplynulého dva a pol roka tento tím ukázal značnú húževnatosť a súperenie s tímami ako Nemecko, nasledované Španielskom či Francúzskom, je perfektnou výzvou v príprave tímu na majstrovstvá sveta.“

Španielsky kouč Roberto Martinez verí, že jeho zverenci v sebe majú silu na ďalšie víťazstvo v súťaži: „V medzinárodnom futbale nie je veľa príležitostí na získanie trofejí a nie je nič lepšie, ako to dosiahnuť.

Od začiatku hovorím, že skupinová fáza Ligy národov je ťažšia ako na európskom šampionáte. Dáme do toho všetko,“ citoval Španiela portál uefa.com.

„Máme tu troch bývalých víťazov Ligy národov, troch majstrov sveta a posledného víťaza ME. Toto rozhodne nie je druhoradý turnaj.

„La Furia Roja“, ktorá sa do semifinále dostala po jedenástkovom rozstrele s Holandskom, sa chce zapísať do histórie ako prvý tím s dvoma titulmi v LN. Podľa trénera Luisa de la Fuenteho netreba úroveň súťaže podceňovať.

Španielsky futbalista Lamine Yamal a tréner Luis de la Fuente. (Autor: TASR/dpa via AP)

Ani Francúzi to nemali s účasťou na finálovom turnaji isté. V ďalšom dramatickom štvrťfinále doťahovali proti Chorvátsku dvojgólové manko z prvého stretnutia, v domácej odvete rozhodli o postupe taktiež až v rozstrele.

Francúzsky kormidelník Didier Deschamps očakáva náročné semifinále: „Tento španielsky tím už ukázal svoju kvalitu. Je to najlepšie mužstvo v Európe a pravdepodobne aj na svete, no my máme schopnosť silnej kolektivity a rytmu.

Ešte som nevidel tím, ktorý by skutočne našiel riešenie na zastavenie Laminea Yamala. Pridajte k tomu hráčov ako Nico Williams a je jasné, že Španielsko má veľké tempo. Ale to neznamená, že do zápasu pôjdeme s bielou vlajkou.“