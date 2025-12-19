Pozornosť vzbudzujú sedemnásobní šampióni so Salahom. Favoritom je domáci tím

Achraf Hakimi (vľavo). Momentka zo zápasu Maroko - Španielsko na MS vo futbale 2022. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. dec 2025 o 00:00
Štvortýždňový futbalový maratón sa začne tento víkend a vyvrcholí v nedeľu 18. januára.

Šesť miest, deväť štadiónov, 24 účastníkov, 52 zápasov a jedna trofej. To sú základné čísla 35. ročníka Afrického pohára národov (APN) v Maroku, na ktorý sa už o pár dní upriami pozornosť futbalového sveta.

V otváracom súboji sa v nedeľu večer stretnú domáci výber a Komory. Africký šampionát zavíta do Maroka druhýkrát v histórii, predtým sa v krajine konal len v roku 1988.

Tento rok ho mala pôvodne hostiť Guinea, no pre problémy s infraštruktúrou bol napokon pridelený Maroku, pre ktoré to navyše bude generálka na spoluhostiteľstvo MS 2030.

Zmeny museli nastať aj v termíne, ktorý sa presunul na zimu, aby nekolidoval s rozšírenými MS klubov v USA. Štvortýždňový futbalový maratón sa začne tento víkend a vyvrcholí v nedeľu 18. januára na novom Štadióne princa Mulaja Abdalláha s kapacitou 69.500 miest v hlavnom meste Rabat.

Najväčším favoritom sú práve domáci Maročania, ktorí čakajú na svoj druhý kontinentálny titul už päť desaťročí. Semifinalisti MS v Katare sú momentálne najlepší africký tím v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), v ktorom im patrí jedenáste miesto.

Mužstvo okolo Achrafa Hakimiho (Paríž St. Germain), Noussaira Mazraouiho (Manchester United) či Youssefa En-Nesyriho (Fenerbahce Istanbul) má pred turnajom vynikajúcu formu, so sériou 18 víťazstiev za sebou prekonalo svetový rekord Španielov.

Otáznik visí nad stavom najväčšej hviezdy Hakimiho, ktorého trápi zranenie členka. Dobrou správou však je, že 27-ročný obranca sa vo štvrtok vrátil do tréningového procesu. „Achraf bude hrať na APN, to je isté. Čo sa týka Achrafovej účasti, vidíme to veľmi pozitívne. V ktorom zápase a kedy?

V každom prípade, bude hrať s nami, a to je isté. Máme viac detailov, ale necháme si ich pre seba,“ uviedol marocký tréner Walid Regragui podľa portálu Foot Africa. Jeho tím si v A-skupine zmeria sily aj s Mali a Zambiou.

VIDEO: Hakimi na tréningu

V pozícii obhajcu štartuje v „efku“ Pobrežie Slonoviny, ktoré zabojuje o svoj štvrtý titul. Po predchádzajúcej finálovej prehre (1:2) si bude chcieť napraviť chuť Nigéria s Victorom Osimhenom (Galatasaray Istanbul), jedným z top tímov je aj Sengeal s hráčmi ako Sadio Mane (Al-Nassr) či Iliman Ndiaye (Everton).

Pozornosť vzbudzujú tiež rekordní sedemnásobní šampióni Egypťania s Mohamedom Salahom (FC Liverpool).

Z každej štvorčlennej skupiny postúpia do osemfinále prvé dve mužstvá, ktoré doplnia štyria najlepší z tabuľky tretích tímov. Na šampionáte budú chýbať štvornásobní víťazi z Ghany, ktorým nevyšla kvalifikácia.

Zloženie základných skupín APN 2025:

A-skupina: Maroko, Mali, Zambia, Komory

B-skupina: Juhoafrická republika, Zimbabwe, Egypt, Angola

C-skupina: Tanzánia, Nigéria, Tunisko, Uganda

D-skupina: Senegal, Botswana, DR Kongo, Benin

E-skupina: Alžírsko, Rovníková Guinea, Burkina Faso, Sudán

F-skupina: Kamerun, Gabon, Mozambik, Pobrežie Slonoviny

Prehľad doterajších víťazov APN:

1957 - Egypt

1959 - Egypt

1962 - Etiópia

1963 - Ghana

1965 - Ghana

1968 - DR Kongo

1970 - Sudán

1972 - Kongo

1974 - DR Kongo

1976 - Maroko

1978 - Ghana

1980 - Nigéria

1982 - Ghana

1984 - Kamerun

1986 - Egypt

1988 - Kamerun

1990 - Alžírsko

1992 - Pobrežie Slonoviny

1994 - Nigéria

1996 - Juhoafrická republika

1998 - Egypt

2000 - Kamerun

2002 - Kamerun

2004 - Tunisko

2006 - Egypt

2008 - Egypt

2010 - Egypt

2012 - Zambia

2013 - Nigéria

2015 - Pobrežie Slonoviny

2017 - Kamerun

2019 - Alžírsko

2021 - Senegal

2023 - Pobrežie Slonoviny

dnes 00:00
