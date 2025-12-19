Pozornosť vzbudzujú sedemnásobní šampióni so Salahom. Favoritom je domáci tím

Šesť miest, deväť štadiónov, 24 účastníkov, 52 zápasov a jedna trofej. To sú základné čísla 35. ročníka Afrického pohára národov (APN) v Maroku, na ktorý sa už o pár dní upriami pozornosť futbalového sveta.
V otváracom súboji sa v nedeľu večer stretnú domáci výber a Komory. Africký šampionát zavíta do Maroka druhýkrát v histórii, predtým sa v krajine konal len v roku 1988.
Tento rok ho mala pôvodne hostiť Guinea, no pre problémy s infraštruktúrou bol napokon pridelený Maroku, pre ktoré to navyše bude generálka na spoluhostiteľstvo MS 2030.
Zmeny museli nastať aj v termíne, ktorý sa presunul na zimu, aby nekolidoval s rozšírenými MS klubov v USA. Štvortýždňový futbalový maratón sa začne tento víkend a vyvrcholí v nedeľu 18. januára na novom Štadióne princa Mulaja Abdalláha s kapacitou 69.500 miest v hlavnom meste Rabat.
Najväčším favoritom sú práve domáci Maročania, ktorí čakajú na svoj druhý kontinentálny titul už päť desaťročí. Semifinalisti MS v Katare sú momentálne najlepší africký tím v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), v ktorom im patrí jedenáste miesto.
Mužstvo okolo Achrafa Hakimiho (Paríž St. Germain), Noussaira Mazraouiho (Manchester United) či Youssefa En-Nesyriho (Fenerbahce Istanbul) má pred turnajom vynikajúcu formu, so sériou 18 víťazstiev za sebou prekonalo svetový rekord Španielov.
Otáznik visí nad stavom najväčšej hviezdy Hakimiho, ktorého trápi zranenie členka. Dobrou správou však je, že 27-ročný obranca sa vo štvrtok vrátil do tréningového procesu. „Achraf bude hrať na APN, to je isté. Čo sa týka Achrafovej účasti, vidíme to veľmi pozitívne. V ktorom zápase a kedy?
V každom prípade, bude hrať s nami, a to je isté. Máme viac detailov, ale necháme si ich pre seba,“ uviedol marocký tréner Walid Regragui podľa portálu Foot Africa. Jeho tím si v A-skupine zmeria sily aj s Mali a Zambiou.
VIDEO: Hakimi na tréningu
V pozícii obhajcu štartuje v „efku“ Pobrežie Slonoviny, ktoré zabojuje o svoj štvrtý titul. Po predchádzajúcej finálovej prehre (1:2) si bude chcieť napraviť chuť Nigéria s Victorom Osimhenom (Galatasaray Istanbul), jedným z top tímov je aj Sengeal s hráčmi ako Sadio Mane (Al-Nassr) či Iliman Ndiaye (Everton).
Pozornosť vzbudzujú tiež rekordní sedemnásobní šampióni Egypťania s Mohamedom Salahom (FC Liverpool).
Z každej štvorčlennej skupiny postúpia do osemfinále prvé dve mužstvá, ktoré doplnia štyria najlepší z tabuľky tretích tímov. Na šampionáte budú chýbať štvornásobní víťazi z Ghany, ktorým nevyšla kvalifikácia.
Zloženie základných skupín APN 2025:
A-skupina: Maroko, Mali, Zambia, Komory
B-skupina: Juhoafrická republika, Zimbabwe, Egypt, Angola
C-skupina: Tanzánia, Nigéria, Tunisko, Uganda
D-skupina: Senegal, Botswana, DR Kongo, Benin
E-skupina: Alžírsko, Rovníková Guinea, Burkina Faso, Sudán
F-skupina: Kamerun, Gabon, Mozambik, Pobrežie Slonoviny
Prehľad doterajších víťazov APN:
1957 - Egypt
1959 - Egypt
1962 - Etiópia
1963 - Ghana
1965 - Ghana
1968 - DR Kongo
1970 - Sudán
1972 - Kongo
1974 - DR Kongo
1976 - Maroko
1978 - Ghana
1980 - Nigéria
1982 - Ghana
1984 - Kamerun
1986 - Egypt
1988 - Kamerun
1990 - Alžírsko
1992 - Pobrežie Slonoviny
1994 - Nigéria
1996 - Juhoafrická republika
1998 - Egypt
2000 - Kamerun
2002 - Kamerun
2004 - Tunisko
2006 - Egypt
2008 - Egypt
2010 - Egypt
2012 - Zambia
2013 - Nigéria
2015 - Pobrežie Slonoviny
2017 - Kamerun
2019 - Alžírsko
2021 - Senegal
2023 - Pobrežie Slonoviny