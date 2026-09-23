Rozlúčka s Messim aj otáznik nad Scalonim. Argentínu čakajú emotívne zápasy

Lionel Scaloni a Lionel Messi
Lionel Scaloni a Lionel Messi (Autor: SITA/AP)
TASR|24. sep 2026 o 00:00
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Vicemajstri sveta nastúpia v troch prípravných zápasoch.

Zatiaľ čo európske reprezentácie tento týždeň vstúpia do Ligy národov, zvyšok futbalového sveta čakajú prvé prípravné zápasy po MS v USA, Kanade a Mexiku.

Pozornosť na seba strháva neúspešný finalista šampionátu Argentína, s ktorou sa môže po 21 rokoch rozlúčiť legenda Lionel Messi.

Úradujúci vicemajstri sveta privítajú 30. septembra v Cordobe Bolíviu, o tri dni neskôr nastúpia v Buenos Aires proti Burkine Faso a 6. októbra uzavrú program duelom s Beninom.

Stretnutie na štadióne Monumental má priniesť Messiho oficiálnu rozlúčku s národným tímom. Tridsaťdeväťročný Argentínčan oznámil koniec reprezentačnej kariéry, ale napriek tomu figuruje v nominácii trénera Lionela Scaloniho.

„Pozvali sme najlepšieho hráča sveta, ikonu nášho tímu a kapitána, aby sa dočkal zaslúženej rozlúčky,“ uviedol šéf Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) Claudio Tapia.

Nad lavičkou „Albicelestes“ však visí otáznik. Scalonimu sa v decembri skončí zmluva a po neúspešnom finále MS naznačil, že môže odísť. Hráči ho presviedčajú o opaku. „Dúfame, že zostane. Je kľúčovou postavou pri budovaní tejto reprezentácie,“ vyhlásil obranca Cristian Romero podľa AP.

Štyridsaťosemročný kormidelník doviedol Argentínu k titulu majstra sveta v roku 2022, dvom triumfom na Copa America a za osem rokov vyhral 76 zo 104 zápasov

V akcii bude aj Brazília, hoci po podstatne nevydarenejšom šampionáte. Päťnásobní majstri sveta vypadli v osemfinále po prehre s Nórskom 1:2.

Zverenci Carla Ancelottiho odohrajú 25. a 29. septembra dva zápasy v Austrálii a 3. októbra absolvujú v Kalkate historicky prvý vzájomný duel s Indiou. Nabitý program čaká aj Japonsko, ktoré „kanárici“ zdolali na MS v šestnásťfinále 2:1.

Mužstvo Hadžimeho Morijasua postupne odohrá domáce stretnutia s Uruguajom, Venezuelou a Ekvádorom. V pondelok 5. októbra potom uzavrie podujatie Kirin Cup súbojom s Panamou alebo Novým Zélandom.

Program prípravných zápasov

štvrtok 24. septembra:

11:30 Palestína - Nový Zéland

12:05 Japonsko - Uruguaj

13:00 Kórejská republika - Ekvádor

13:35 Čína - Maldivy

16:00 Uzbekistan - Irán

piatok 25. septembra:

12:00 Austrália - Brazília

16:00 India - Panama

sobota 26. septembra:

22:00 Mexiko - Kolumbia

22:30 USA - Peru

nedeľa 27. septembra:

01:00 Kanada - Čile

13:35 Čína - Nový Zéland

18:30 Malta - Lichtenštajnsko

19:00 Jordánsko - Sýria

22:30 Bolívia - Paraguaj

pondelok 28. septembra:

12:25 Japonsko - Venezuela

13:00 Kórejská republika - Uruguaj

utorok 29. septembra:

12:00 Austrália - Brazília

18:30 Rusko - Irán

streda 30. septembra:

02:00 USA - Čile

03:00 Mexiko - Peru

18:00 Litva - Andorra

22:00 Argentína - Bolívia

štvrtok 1. októbra:

08:10 Nový Zéland - Panama

12:10 Japonsko - Ekvádor

piatok 2. októbra:

13:00 Kórejská republika - Venezuela

sobota 3. októbra:

čas neurčený Argentína - Burkina Faso

16:00 India - Brazília

17:00 Rusko - Namíbia

20:00 Kanada - Peru

21:00 Pobrežie Slonoviny - Kamerun

nedeľa 4. októbra:

04:00 USA - Mexiko

20:00 Egypt - Juhoafrická republika

utorok 6. októbra:

13:00 Kórejská republika - Uzbekistan

13:35 Čína - Tadžikistan

16:00 India - Uruguaj

19:00 Rusko - Nigéria

19:00 Jordánsko - Venezuela

21:30 Alžírsko - Niger

čas neurčený Argentína - Benin

streda 7. októbra:

01:00 Mexiko - Čile

01:45 Kolumbia - Peru

02:00 USA - Kanada

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Lionel Scaloni a Lionel Messi
Lionel Scaloni a Lionel Messi
Rozlúčka s Messim aj otáznik nad Scalonim. Argentínu čakajú emotívne zápasy
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