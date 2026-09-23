Rozlúčka s Messim aj otáznik nad Scalonim. Argentínu čakajú emotívne zápasy

Zatiaľ čo európske reprezentácie tento týždeň vstúpia do Ligy národov, zvyšok futbalového sveta čakajú prvé prípravné zápasy po MS v USA, Kanade a Mexiku.
Pozornosť na seba strháva neúspešný finalista šampionátu Argentína, s ktorou sa môže po 21 rokoch rozlúčiť legenda Lionel Messi.
Úradujúci vicemajstri sveta privítajú 30. septembra v Cordobe Bolíviu, o tri dni neskôr nastúpia v Buenos Aires proti Burkine Faso a 6. októbra uzavrú program duelom s Beninom.
Stretnutie na štadióne Monumental má priniesť Messiho oficiálnu rozlúčku s národným tímom. Tridsaťdeväťročný Argentínčan oznámil koniec reprezentačnej kariéry, ale napriek tomu figuruje v nominácii trénera Lionela Scaloniho.
„Pozvali sme najlepšieho hráča sveta, ikonu nášho tímu a kapitána, aby sa dočkal zaslúženej rozlúčky,“ uviedol šéf Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) Claudio Tapia.
Nad lavičkou „Albicelestes“ však visí otáznik. Scalonimu sa v decembri skončí zmluva a po neúspešnom finále MS naznačil, že môže odísť. Hráči ho presviedčajú o opaku. „Dúfame, že zostane. Je kľúčovou postavou pri budovaní tejto reprezentácie,“ vyhlásil obranca Cristian Romero podľa AP.
Štyridsaťosemročný kormidelník doviedol Argentínu k titulu majstra sveta v roku 2022, dvom triumfom na Copa America a za osem rokov vyhral 76 zo 104 zápasov
V akcii bude aj Brazília, hoci po podstatne nevydarenejšom šampionáte. Päťnásobní majstri sveta vypadli v osemfinále po prehre s Nórskom 1:2.
Zverenci Carla Ancelottiho odohrajú 25. a 29. septembra dva zápasy v Austrálii a 3. októbra absolvujú v Kalkate historicky prvý vzájomný duel s Indiou. Nabitý program čaká aj Japonsko, ktoré „kanárici“ zdolali na MS v šestnásťfinále 2:1.
Mužstvo Hadžimeho Morijasua postupne odohrá domáce stretnutia s Uruguajom, Venezuelou a Ekvádorom. V pondelok 5. októbra potom uzavrie podujatie Kirin Cup súbojom s Panamou alebo Novým Zélandom.
Program prípravných zápasov
štvrtok 24. septembra:
11:30 Palestína - Nový Zéland
12:05 Japonsko - Uruguaj
13:00 Kórejská republika - Ekvádor
13:35 Čína - Maldivy
16:00 Uzbekistan - Irán
piatok 25. septembra:
12:00 Austrália - Brazília
16:00 India - Panama
sobota 26. septembra:
22:00 Mexiko - Kolumbia
22:30 USA - Peru
nedeľa 27. septembra:
01:00 Kanada - Čile
13:35 Čína - Nový Zéland
18:30 Malta - Lichtenštajnsko
19:00 Jordánsko - Sýria
22:30 Bolívia - Paraguaj
pondelok 28. septembra:
12:25 Japonsko - Venezuela
13:00 Kórejská republika - Uruguaj
utorok 29. septembra:
12:00 Austrália - Brazília
18:30 Rusko - Irán
streda 30. septembra:
02:00 USA - Čile
03:00 Mexiko - Peru
18:00 Litva - Andorra
22:00 Argentína - Bolívia
štvrtok 1. októbra:
08:10 Nový Zéland - Panama
12:10 Japonsko - Ekvádor
piatok 2. októbra:
13:00 Kórejská republika - Venezuela
sobota 3. októbra:
čas neurčený Argentína - Burkina Faso
16:00 India - Brazília
17:00 Rusko - Namíbia
20:00 Kanada - Peru
21:00 Pobrežie Slonoviny - Kamerun
nedeľa 4. októbra:
04:00 USA - Mexiko
20:00 Egypt - Juhoafrická republika
utorok 6. októbra:
13:00 Kórejská republika - Uzbekistan
13:35 Čína - Tadžikistan
16:00 India - Uruguaj
19:00 Rusko - Nigéria
19:00 Jordánsko - Venezuela
21:30 Alžírsko - Niger
čas neurčený Argentína - Benin
streda 7. októbra:
01:00 Mexiko - Čile
01:45 Kolumbia - Peru
02:00 USA - Kanada