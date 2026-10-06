Slováci majú postup pevne v rukách. Tabuľka 3. skupiny C-divízie Ligy národov

Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou už štvrtý zápas v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov.
Zverenci trénera Weissa triumfovali na ihrisku Moldavska presvedčivo 4:0 a pripísali si tak ďalšie tri body.
Na prvom mieste tabuľky 3. skupiny majú na konte už desať bodov a vedú so šesťbodovým náskokom pred druhými Faerskými ostrovmi.
Tretie je s rovnakou stratou Moldavsko, na poslednej priečke zostáva Kazachstan s dvomi bodmi.
Fotogaléria zo zápasu Moldavsko - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Pozrite si tabuľku skupiny 3 C-divízie Ligy národov.