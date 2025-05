United aj Tottenham zachraňujú sezónu v Európskej lige. Amorim: Musíme vyhrať

BRATISLAVA. Vyvrcholenie Európskej ligy smeruje do prvého anglického finále od sezóny 2018/2019.

V tabuľke mu patrí až 15. pozícia, no napriek tomu môže zabojovať o účasť v Lige majstrov.

V prebiehajúcom ročníku EL je dosiaľ jediným nezdolaným tímom a po úvodnom semifinálovom triumfe na pôde Athletica Bilbao (3:0) je jednou nohou vo finále.

Prípadný triumf by mu zaistil miestenku v najprestížnejšej klubovej súťaži, no popri anglickej lige si je aj tréner tímu Ruben Amorim vedomý, že tím na to nie je pripravený.

„Vieme to, ale musíme vyhrať a musíme bojovať o víťazstvo v Európskej lige, aby sme niečo dali našim fanúšikom a aby sme sa dostali do Ligy majstrov.

Potom budeme mať čas pripraviť tím na zvládnutie týchto dvoch súťaží. Takže je to dilema, ale samozrejme, chceme vyhrať,“ povedal podľa Sky Sports.