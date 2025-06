Pikantný súboj na MS klubov. Messi sa predstaví proti svojmu bývalému klubu

ATLANTA. Paríž Saint-Germain vstupuje do osemfinále futbalových majstrovstiev sveta klubov ako čerstvý víťaz Ligy majstrov, no nedeľňajší súboj s Interom Miami a Lionelom Messim mu pripomína menej šťastné obdobie.

Messi prišiel do Paríža v roku 2021 s cieľom získať ďalšiu trofej v Lige majstrov, no PSG s ním v zostave dvakrát vypadol už v osemfinále.

V súčasnosti si Messi užíva záver kariéry v americkom Interi Miami, ktorý aj vďaka nemu postúpil do vyraďovacej fázy MS klubov.

V nedeľu sa v Atlante postaví proti PSG na štadióne, kde minulý týždeň rozhodol krásnym priamym kopom o výhre nad FC Porto.

Tréner Miami Javier Mascherano dúfa, že Messi bude mať proti PSG silnú motiváciu: „Keď má niečo na srdci, podá ešte lepší výkon.“



PSG túži pridať k európskemu titulu aj svetový, no ak by ich Messi, len pár dní po svojich 38. narodeninách, vyradil, v Paríži by to vyvolalo ešte väčšiu trpkosť.