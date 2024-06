Francúzi sľubujú viac gólov. Hrajú proti tímu, ktorému ide len o česť

DORTMUND. Francúzski futbalisti vstúpia do záverečného zápasu v D-skupine EURO 2024 s Poľskom (v utorok o 18.00 h v Dortmunde) s cieľom zvíťaziť a postúpiť do osemfinále z prvého miesta tabuľky. Otázny je štart kapitána tímu Kyliana Mbappeho, ktorý v súboji proti Rakúsku (1:0) utrpel zlomeninu nosa, nehral v šlágri proti Holandsku (0:0) a v uplynulých dňoch skúšal niekoľko typov ochranných masiek tváre, s ktorými by mohol nastúpiť. Informácie o EURO 2024 (prehľad) Poliaci sú už bez šance na postup a s určitosťou skončia na štvrtej priečke, so šampionátom by sa však radi rozlúčili bodovým ziskom.

Francúzi zatiaľ na turnaji neinkasovali, po dvoch zápasoch majú na konte štyri body, rovnako ako líder Holandsko, ktoré pri rovnakom gólovom rozdiele vedie tabuľku vďaka vyššiemu počtu strelených gólov (2:1 vs. 1:0).

Francúzsko - Poľsko D-skupina, 3. kolo utorok 25. júna, 18.00 h /BVB Stadion Dortmund, Dortmund/ Rozhodca: Marco Guida (Tal.)

Hoci "Les Bleus" sú krok od osemfinále (k spečateniu postupu im stačí aj bod), čelia kritike za nevýrazný útok a zatiaľ diétne výkony. Tréner Didier Deschamps sa svojich ofenzívnych hráčov zastal: "Robíme v útoku skvelé veci. Z predošlých zápasov si berieme mnoho pozitív. Treba vziať do úvahy aj kvalitu našich súperov, Rakúsko aj Holandsko majú silný tím. Iste, aby ste vyhrávali zápasy, potrebujete strieľať góly. Na to sa zameriame a budeme sa snažiť to v ďalšom stretnutí zlepšiť, aby sme splnili náš cieľ a dostali sa do vyraďovacej fázy." V podobnom duchu sa vyjadril aj Antoine Griezmann:

"Je frustrujúce, že sme nevyužili toľko šancí, no nie je to nič, z čoho by sme mali robiť paniku. Obrana a stred poľa odvádzajú pozoruhodnú prácu. Súperom sme toho veľa nedovolili. Musíme sa zlepšiť v ofenzíve a byť chladnokrvnejší v zakončení." Zaujímavosťou je, že úradujúci vicemajstri sveta nevyhrali ani jeden z uplynulých siedmich duelov, v ktorých nenastúpil Mbappe. Otázne je, či sa kapitán zotavujúci sa zo zlomeniny nosa v utorok v zostave objaví. Deschamps sa k štartu hviezdneho útočníka zatiaľ nevyjadril. Pri jeho neúčasti zrejme znova dostane šancu Marcus Thuram. Pod trénerskou taktovkou Deschampsa ťahajú Francúzi sériu ôsmich zápasov bez prehry v skupinovej fáze ME (4 víťazstvá, 4 remízy). Osobitou postavou je v tomto smere N'Golo Kante, skúsený stredopoliar na vrcholných podujatiach ešte ani raz nezažil prehru v riadnom hracom čase - v 17 zápasoch zaknihoval 12 výhier a päť remíz.

Poliaci po prehrách s Holandskom (1:2) a Rakúskom (1:3) už stratili akúkoľvek nádej na postup a s istotou obsadia štvrté miesto. Proti Francúzom tak nemajú čo stratiť, radi by však odchádzali zo šampionátu so vztýčenými hlavami. Od úvodu by mal byť v zostave uzdravený Robert Lewandowski, ktorý prvý zápas vynechal a proti Rakúsku nastúpil až v 60. minúte. "Lewa" sa vracia na štadión, ktorý mu je dobre známy, práve počas štyroch sezón v Dortmunde si vybudoval povesť obávaného kanoniera. História stojí jasne na strane Francúzska, ktoré neprehralo s Poľskom v uplynulých ôsmich vzájomných dueloch. Tímy sa stretli aj v osemfinále MS 2022 v Katare, kde favorit zvíťazil 3:1.

"Hráme proti Francúzsku s našou najlepšou možnou zostavou. Tento zápas bude pre nás užitočný, aby sme sa dobre pripravili na jesenné súboje v Lige národov. Samozrejme, sme sklamaní, že sme prišli o postupovú nádej, ale nebudem meniť svoju stratégiu. Verím, že máme solídny základ a na ňom môžeme stavať. Musíme sa poďakovať aj našim fanúšikom, ktorí nás na šampionáte neskutočným spôsobom podporovali," povedal pre oficiálny web ME tréner Poliakov Michal Probierz, ktorý sľubuje odhodlaný výkon: "Proti Francúzsku môžeme hrať agresívnejšie. Je to šanca, ako rásť."