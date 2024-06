Mbappé nezariadil Francúzom prvenstvo v skupine, Poliaci sa rozlúčili bojovným výkonom

EURO 2024 - skupina D

Do zostavy "Les Bleus" sa vrátil kapitán Kylian Mbappe, ktorý v 56. minúte poslal svoj tím do vedenia z pokutového kopu. Dvadsaťpäťročný útočník vynechal pre zlomeninu nosa duel s Holandskom (0:0). Proti Poliakom nastúpil s ochrannou maskou na tvári.

DORTMUND. Futbalisti Francúzska a Poľska remizovali v treťom zápase na EURO 2024 v Nemecku (ME vo futbale) 1:1.

Po chorvátskom stredopoliarovi Lukovi Modričovi a hviezdnom Portugalčanovi Cristianovi Ronaldovi (päťkrát) sa stal len tretím hráčom, ktorému sa to podarilo.

I. polčas:

Okrem návratu Mbappeho dal tréner Didier Deschamps premiérovo na turnaji šancu Barcolovi, ktorého nasadil na ľavé krídlo. Prvýkrát v základe nastúpil na opačnej strane kanonier Lewandowski.

Otvárací gól mal na kopačke v 11. minúte Hernandez, ktorý si nabehol na spätnú prihrávku Dembeleho, ale Skorupski si postrážil prízemnú strelu na prvú žrď.

Poliaci však v úvodnej štvrťhodine skúšali hroziť z protiútokov a tlačili sa do zakončenia. Do vedenia ich mohol poslať po rohovom kope Urbanski, ale volej od zeme mieril priamo do rúk Maignana.

Francúzi ťahali takmer všetky svoje útoky po pravom krídle cez Dembeleho, ktorý mohol skórovať v 20. minúte, ale Skorupski dobre zmenšil strelecký uhol.

Po polhodine hry mal prvú veľkú šancu na turnaji Lewandowski, jeho hlavičkový pokus sa však obtrel o nohu brániaceho Salibu a lopta tesne minula bránu Francúzov.

Favorit duelu trpel na slabú efektivitu a po piatich polčasoch mal na konte iba jeden strelený gól, pričom víťazný presný zásah do siete Rakúska mal prívlastok vlastný.